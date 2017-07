14 dní si počkáte. Česká pošta chce osekat provozní dobu 1100 poboček

Česká pošta totiž žádá Český telekomunikační úřad (ČTÚ), aby jí umožnil osekat provozní dobu 1100 poboček z celkového počtu 3200. Argumentuje úsporami. Má se jednat o venkovské lokality.



Zatímco zástupce malých obcí záměr děsí, pošta nepředpokládá, že by změna přinesla problémy. „V minulosti na dotčených poštách platil režim, kdy nebyly otevřené denně, a veřejnost tuto skutečnost bez potíží akceptovala,“ uvádí Česká pošta. Její žádost adresovanou ČTÚ mají LN k dispozici.

Úřad se nestaví zásadně proti. Naopak slibuje, že se jím bude zabývat. „Připomínku ČTÚ využije ve své činnosti při dalším monitorování potřeb veřejnosti,“ píše v odpovědi.

Upozorňuje však na rizika. „Uplatňování navrhované otevírací doby by mohlo uživatelům způsobovat komplikace v případě vyzvedávání uložených poštovních zásilek,“ zmiňuje například. Odvolává se i na to, že parametry otevíracích dob jsou stanoveny právními předpisy. „ČTÚ nemá oprávnění rozhodovat o požadavcích, které by byly s nimi v rozporu,“ říká mluvčí úřadu Martin Drtina.

Pošta ale navrhuje i další změny. Jednou z nich mají být čtrnáctidenní prázdniny pro venkovské pobočky. Neomezí se jen na letní měsíce, pošta zavře třeba i v případě, že její místní zaměstnanec onemocní. „S ohledem na trh práce nejsme v mnoha místech schopni nalézt odpovídající náhradu po dobu dovolené příslušného pracovníka či po dobu jeho zdravotní indispozice,“ píše podnik.

Co si obyvatelé počnou v době, kdy bude pobočka zavřená? Mluvčí pošty Matyáš Vitík je odkazuje na listonoše, jemuž mají předat své zásilky.„Kontaktovat ho lze prostřednictvím nadřízené provozovny, přes mobilní telefon, který má k dispozici, nebo vhozem požadavku do poštovní schránky, již v rámci pochůzky obsluhuje,“ říká mluvčí pošty Matyáš Vitík. Další služby by měla poskytnout nejbližší tou dobou otevřená pobočka.