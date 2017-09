400 km/h za pouhých 42 sekund. Bugatti Chiron má fascinující světový rekord

Frankfurt (Od našeho zpravodaje) Exkluzivní značka Bugatti pokračuje v odhalování schopností svého nového modelu Chiron. Ten už se nějakou dobu prodává a má být novým nejrychlejším autem světa, Bugatti ale zatím sbírá trochu jiné rekordy. Maximální rychlost zatím omezilo na 420 km/h, atak rychlostního rekordu přijde později.

Ve Frankfurtu se Bugatti chlubí pozoruhodným rekordem, který jen tak nějaké auto nepřekoná. A to jednoduše proto, že na světě není příliš mnoho vozů, jejichž maximální rychlost by ležela za hranicí 400 km/h.



Bugatti toho využilo k jedinečnému rekordu – pouhých 42 sekund stačilo autu k tomu, aby se rozjelo na onu čtyřstovku a poté opět zastavilo.

Za volantem seděl při rekordním pokusu známý závodník a bouřlivák Juan Pablo Montoya, který ve Frankfurtu rozdává úsměvy a vypráví o tom, jaká to byla zábava. A to v souvislosti s tím, že rekordu dosáhl vlastně „jakoby nic“.



Montoya si totiž pochvaluje, že k pokusu nastoupil doslova v civilu, nemusel se soukat do závodní kombinézy, nasazovat helmu a řešit další bezpečnostní procedury.

V podstatě jediným bezpečnostním aspektem tak byla dostatečně dlouhá rovinka, která rekordní pokus umožnila. K rozjetí na 400 km/h a opětovné zastavení totiž auto potřebovalo dráhu dlouhou 3 112 metrů. Fáze akcelerace přitom byla podstatně delší, než brzdění – na zrychlení bylo potřeba 2 621 metrů, obrovské brzdy pak zvládly auto zastavit během 491 metrů. I tak je téměř půlkilometrová brzdná dráha ohromující údaj.



Za pozornost také stojí, že nejvíce dalo autu zabrat zrychlení nad 300 km/h – to už jsou totiž jízdní odpory opravdu obrovské a i extrémně silný šestnáctiválec Chironu v tu chvíli ze sebe musí vydat i ten poslední kousek síly. Mety 300 km/h tak auto dosáhlo relativně snadno po zhruba 700 metrech jízdy, na onu poslední čtvrtinu pak potřebovalo více než dvojnásobek této vzdálenosti.

Superluxusní sportovní kupé Bugatti s výkonem 1 500 koní má být novým nejrychlejším autem světa, ale Bugatti s pokusem o rekord vyčkává. Prý se jej dočkáme nejdříve v roce 2018. Důvod je možná trochu nečekaný, ale logický. V současnosti totiž neexistují pneumatiky, které by byly schopné extrémní rychlosti zvládnout – tachometr Chironu je cejchován do 500 km/h a spekuluje se o tom, že schopnosti vozu by neměly ležet příliš hluboko pod touto metou.

Jenže obrovské síly se v takových rychlostech doslova snaží roztrhnout pneumatiky a tak je potřeba speciální obutí. To teprve dvorní dodavatel Bugatti, značka Michelin, vyvíjí a pneumatika nebude hotova dříve, než právě příští rok. I proto si Bugatti „krátí dlouhou chvilku“ takovými kousky, jako předvedl teď za volantem Chironu Juan Pablo Montoya.