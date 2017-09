Absolventi mají žně. První plat mají i 45 tisíc, firmy je loví už při studiu

PRAHA Firmy loví zaměstnance už na školách. Dobře se uplatní nejen technici, ale i kulturní antropologové. Každé čtvrté místo na pracovním trhu je vhodné pro čerstvé absolventy bez praxe.

„Ještě nedávno jich přitom bylo méně než patnáct procent,“ vzpomíná na nejkritičtější roky 2010 a 2013 analytik Jobs.cz Tomáš Dombrovský. Uplatnění dnes podle něj najdou úplně všichni. Firmy přestaly lpět na praxi i na znalosti cizích jazyků a leckde slevili i z požadavku vysokoškolského vzdělání na pozicích, kde není nezbytně nutné. Nezkušené zaměstnance zaškolí.

Nejlépe jsou na tom vysokoškoláci s náročnou technickou kvalifikací – elektroinženýři a konstruktéři. V těchto profesích platí, že na jednoho absolventa připadají dva odcházející do důchodu. Firmy proto nabírají nové zaměstnance ještě na univerzitní půdě.

Vyšší poptávka je po personalistech a dalších odbornících na lidské zdroje – najít kvalitní zaměstnance, případně je vyškolit, je dnes totiž pro firmy klíčové. Naopak středoškoláci s příliš úzkou specializací často narážejí na to, že práce v jejich místě bydliště není. Problém najít místo mají v některých regionech kuchaři, řidiči nebo svářeči. Jinde tito pracovníci naopak chybí.

Hledejte práci mimo svůj obor

Práci snadno a rychle najde i velká skupina absolventů s ekonomickým a humanitním vzděláním. Ne vždy je to ale v oboru, který vystudovali. „Často se říká, že si tito lidé školu špatně vybrali. Tak to ale není. Z dlouhodobého hlediska jsou na trhu práce skvěle uplatnitelní,“ říká Dombrovský s tím, že obvykle nastupují na méně exkluzivní pozice například v administrativě, ale rychle se vypracovávají do středního a vyššího managementu, protože mají velký přesah a přehled, jsou kreativní a přizpůsobiví.

To potvrzuje i datová analytička Kateřina Mahdalová, která se situací absolventů různých typů škol a stupňů vzdělání zabývá: „Obecně platí, že má násobně větší šanci najít dobře placenou práci vysokoškolák bez ohledu na obor, který vystudoval, než majitel maturitního vysvědčení či výučního listu.“ Zároveň varuje před úzkou technickou specializací: „Zjednodušeně řečeno, kdo se vy učí nebo odmaturuje z oboru otáčení šroubovákem doprava, protože to zrovna teď firmy požadují, při změně výrobní technologie skončí na úřadu práce, protože neumí otáčet šroubovákem doleva.“ Lepší vyhlídky tak podle Mahdalové mohou mít tradičně vysmívaní kulturní antropologové než úzce zaměření soustružníci.

Platy absolventů podle oborů.

S rozvojem technologií a postupující robotizací řada oborů zanikne a na trhu práce vyhraje ten, kdo se bude umět přizpůsobit a změnit profesi. „Týká se to hlavně výrobní sféry. Více než 65 procent pozic, které budou zastávat lidé narození po roce 2000, údajně ještě neexistuje. Je to přirozený vývoj trhu, vždyť kdo si dnes vzpomene na lampáře nebo telefonní spojovatelky,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz. O práci mohou v budoucnu přijít účetní, fakturanti, ale dokonce i někteří právníci – například smlouvy už dokáže kvalitně generovat software.



Nástupní plat 40 000 Kč

Po dlouhé době dochází k tomu, že se sladila mzdová očekávání absolventů s nabídkami firem. Zatímco na počátku krize byla očekávání absolventů nereálná a často požadovali čtyřicetitisícový plat na pozici, kterou zaměstnavatel oceňoval dvaceti tisíci, dnes se s firmami obvykle shodují. „Vyrovnává se paradoxní situace z minulého roku, kdy byly firmy ochotné nabídnout víc, než absolventi žádali,“ říká Dombrovský. Kromě běžných nabídek s průměrnými platy se najdou i extrémy – v IT je při troše štěstí možné nastoupit hned na první místo po škole i za 45 tisíc.

Díky celkově příznivé situaci si čerství absolventi mohou dovolit práci déle vybírat. Nenastupují už do prvního zaměstnání, které se nabízí, ale hledají smysluplnou a užitečnou práci s možností kariérního růstu. Peníze se podle průzkumu Jobs.cz propadly v hodnotovém žebříčku na páté místo. „Dost mladých lidí po pár měsících odchází z korporací, protože firma dělá něco, s čím oni eticky nesouzní,“ doplňuje Dombrovský.