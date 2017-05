Adrenalin, strach a poslední metro. Jak se hraje v Česku poker o miliony?

Se sklenicí neperlivé vody usedám k devátému hracímu stolku, na pozici číslo pět. Lístek, který jsem na pokladně obdržel obratem za startovné, vyměňuji u krupiéra za hrací žetony – chipy, jak říkají hráči. Většina názvosloví v pokeru je u nás totiž převzata z anglického jazyka.

Rovnám si svých počátečních 20 tisíc korun v chipech do úhledných komínků a dostávám první karty. Je to tady. Ačkoliv při hraní pokeru na internetu jsem už pár nocí probděl, v kasinu jsem dnes poprvé. Premiéra naživo a hned na České pokerové tour, nejprestižnější tuzemské sérii, které se každý měsíc v Praze účastní nejlepší hráči z Česka, Slovenska, Polska.



Občas nastoupí i hráči z Německa či Itálie. V půli dubna se hrálo o více než jeden a půl milionu korun, vítěz si odnesl přes 300 tisíc.

Jen co se chopím karet, zaplaví mě adrenalin. A také trochu strach. Zatímco moji soupeři, kteří postupně zaplnili celý devítimístný stůl, mezi sebou vtipkují, já nevím, co dřív. Přemýšlet nad silou svých karet a pozicí, v níž se nacházím? Hlídat si vkládání povinných sázek? Nebo snad sledovat protihráče, abych věděl, jak se v jednotlivých situacích chovají? Ti se mě mezitím snaží zapojit do své konverzace. „Hm,“ přikyvuji několikrát suše, abych o sobě z nezkušenosti příliš neprozradil.

První čtyři hry se otrkávám, své karty zahazuji. Vkládám pouze povinné sázky. V páté hře se konečně osměluji. Aby ne, dostávám pár desítek. Pokerová příručka pro amatéry, již jsem si před turnajem letmo přečetl, velí jasně – hrát za každou cenu.



Abych mohl do hry vstoupit, musím alespoň dorovnat povinnou sázku, takzvaný big blind. Dvě desítky mi ale vytvářejí silnou výchozí pozici. Zvyšuji proto sázky, dva soupeři dorovnávají.

Dealer otáčí flop, první tři z pěti společných karet – čtyřka, král, eso. Zmatkuji a opět navyšuji. Soupeři se ovšem nezalekli a oba dorovnávají. Jako další karta přichází jack. To je další karta, kterou vidím nerad, neboť zvyšuje šance, že soupeři utvoří vyšší pár, než v současnosti držím v ruce já.



Do hry už jsem ovšem investoval tolik, že se mi nechce couvnout. Hlásím all-in a sunu do středu stolu zbytek svých žetonů. Snažím se ostatní oblafnout, jeden z nich však okamžitě mou sázku dorovnává. „Odkryjte karty,“ vyzývá nás krupiér.



Plešoun se zlostným výrazem ukazuje eso s jackem a já tuším, že je zle. Krupiér jako poslední kartu společnou všem hráčům odkrývá čtyřku. Pro mě to nic neřeší, prohrávám na nižší dva páry. Ani ne po čtvrt hodině tak zklamaně beru svou vodu a opouštím hrací stůl.

„Zlostný plešoun“. Můj největšího soupeř toho večera.

Brzké vyřazení má i svá pozitiva – stíhám poslední metro. Jsem za to rád. Stěží si dovedu představit, že bych hrál do rána do čtyř.

Poker jako sport

Svým způsobem všechny ty kluky – i holky, i když jich není moc, – ve vytahaných mikinách, slunečních brýlích a se sluchátky na uších obdivuji. Permanentní únava, neustálé cestování, kalkulování a předvídání. Poker je psychicky a fyzicky náročný sport. Ano, sport, ačkoliv si tento názor najde nesčetně odpůrců, neboť stále jde o hru, která probíhá pod jednou střechou s hracími automaty.



„Poker je hra, kdy pouze hráč sám rozhoduje, jak zahraje. S velmi špatnou kartou se dá zvítězit a s velmi dobrou naopak prohrát,“ přibližuje svůj pohled Michal Pustai, hlavní floorman kasina, tedy muž, jenž zodpovídá za chod turnaje. Mnohem více než na štěstí záleží na emocích, matematice nebo čtení protihráčů. „Je to tak 20 procent ku 80,“ shodují se zástupci kasina.

„V USA vnímají poker jako zábavu. A my to chceme dělat jako oni. Sportovním směrem, v čistém, navoněném kasinu s kvalitním servisem,“ říká Michal Krčmář, šéf marketingu společnosti Rebuy Stars, s tím, že úsudek lidí o pokeru se daří pozvolna vylepšovat. „Někteří si stále neuvědomili, že to není hazard, ale sport gentlemanů jako golf,“ dodává Pustai.

Poker, tato kdysi americká sousedská zábava, se stala v posledních letech světovým fenoménem a i v Česku je rok od roku populárnější. A má i své lokální hvězdy. Vojtěch Růžička skončil loni na pátém místě v hlavním turnaji WSOP v Las Vegas, což je v podstatě každoroční pokerové mistrovství světa. Na tom samém turnaji se v roce 2011 Martin Staszko z Ostravy umístil dokonce druhý, a v tehdejším přepočtu tak vyhrál takřka sto milionů korun.

O tom, že Česko na pokerové mapě světa není nikterak malým státem, ostatně svědčí i to, že se malá obec Rozvadov stane na podzim hlavním městem světového pokeru. Odehraje se zde největší turnaj v historii mimo americké Las Vegas. Podle očekávání organizátora přijede přes 20 tisíc hostů, kteří budou hrát v přepočtu o celkem 600 milionů korun.