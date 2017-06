ČSA navrhují vyplatit státu půlmiliardovou dividendu. Rozhodne ministerstvo financí

PRAHA Český Aeroholding, do kterého spadá Letiště Václava Havla Praha, navrhl vyplatit státu dividendu ve výši 503 milionů korun. To odpovídá pětině zisku státního holdingu po odečtení daní. Řekla to mluvčí pražského letiště Marika Janoušková. Výši dividendy, která je v souladu s dlouhodobou dividendovou politikou, musí ještě schválit ministerstvo financí, které vykonává akcionářská práva státu.

Vloni Aeroholding vyplatil státu rekordní dividendu ve výši 1,25 miliardy korun, v roce 2015 částku 306 milionů. Částka, kterou Aeroholding do rozpočtu vyplatil vloni, byla mimořádná. Dlouhodobá politika státu předpokládá výplatu zhruba 20 procent ze zisku. Podle předsedy představenstva Českého Aeroholdingu Václava Řehoře je nutné masivně investovat do rozvoje letiště, které přestává kapacitně zvládat dlouhodobý nárůst počtu cestujících.

Vloni pražské letiště odbavilo zhruba 13 milionů cestujících, což meziročně představuje téměř devítiprocentní nárůst. Letos ale podle Řehoře očekává zrychlení růstu, které by mělo být u nárůstu počtu cestujících patnáctiprocentní a u počtu odbavených letadel čtyřprocentní. Celkový počet cestujících by se tím přiblížil 15 milionům za rok. Aktuální kapacita letiště je přitom maximálně 15,5 milionu cestujících ročně. Kvůli zátarasům u letiště si musí řidiči zajet kilometry. Podle taxikářů jde o konkurenční boj Další dva miliony cestujících ročně by mělo v nejbližších letech podle Řehoře umožnit rozšíření bezpečnostní kontroly, které je už hotové na terminálu 1. Během roku a půl by se měly být bezpečnostní kontroly rozšířeny i na druhém terminálu. Stávající hlavní ranvej navíc dostane novou takzvanou rychloodbočku, čímž se zvýší počet odbavených letadel o dvě nebo tři za hodinu. Celkem plánuje ministerstvo financí za rozvoj letiště v příštích deseti letech utratit zhruba 27 miliard korun. Největší investici bude představovat nová vzletová a přistávací dráha, která má letišti dopomoci ke zvýšení kapacity více než 20 milionů odbavených cestujících za rok.