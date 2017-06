Airbnb se zvrhlo. Byty musí sloužit lidem, ne podnikání, říká Křeček

Služba Airbnb nabízí krátkodobé ubytování „u lokálního obyvatele“, v Čechách pak především v centru Prahy. Trendem se proto stalo skupování bytů podnikateli, kteří je následně nabízejí na Airbnb. Přes jedenáct tisíc nabídek bytů k ubytování na službě Airbnb.com tak ale přispívá k nebývale vysokým tržním cenám bytů zejména v Praze.

Byty, které podnikatelé prostřednictvím služby nabízejí, ale nemohou obývat místní lidé. Centrum města se tak vylidňuje. Navíc podnikatelské aktivity nejsou jakkoliv evidovány. Obyvatelé bytových domů si často stěžují na lhostejnost dočasných sousedů ke společnému bydlení a nerespektování nočního klidu, říká Stanislav Křeček.

Lidovky.cz: Jaké stížnosti na Airbnb ze strany Sdružení nájemníků ČR přicházejí?

Nejvíce se setkáváme se stížnostmi na situaci v domech, kde se nacházejí Airbnb byty. Obyvatelé si stěžují na dočasné nájemníky, kteří nemají vztah k domu, podle toho se také chovají. Nerespektují noční klid, jednají jako na ubytovně nebo hotelu.

Co je to airbnb? Webová služba původem z USA spojuje po celém světě turisty, kteří se chtějí ubytovat s lokálními obyvateli, kteří ubytování nabízejí. Pronájem bydlení je zpoplatněný, 3% z výdělku hostitele jde Airbnb. Obvykle jde o jednu z nejlevnějších alternativ ubytování a těší se vysoké popularitě. Často se Airbnb řadí mezi tzv. sdílené ekonomiky, podobně jako Uber.





Lidovky.cz: Vidíte na Airbnb nějaká pozitiva?

Pozitiva vnímám v původním záměru služby. Nechám u sebe přespat někoho u koho jsem byl o minulých prázdninách. Nyní se vzájemná lidská výpomoc zvrhla v podnikatelské aktivity. Lidé kteří ty byty vlastní, už s nimi nemají nic společného. Tuto situaci vnímám jako jiný charakter užívání bytu, jako podnikatelskou aktivitu, se kterou souvisí povinnosti kolaudace a danění.

Lidovky.cz: Proč si myslíte že, Airbnb je nutné regulovat?

Hlavním problémem je to, že odebírají byty z nabídky, ty jsou za normálních okolností využívány k nájmu zájemcům o bydlení. Navíc naše bytová situace není zdaleka růžová, jenom se zhoršuje. Dnes máme nejdražší nájmy v Evropě a přesto stovky a tisíce bytů neslouží k bydlení místních, pak tyto byty na trhu chybí a tím se zvyšují cena bydlení zejména v centrech měst, ta se vylidňují.



Lidovky.cz: Porušuje podle vás Airbnb zákon?

Bezpochyby porušují stavební zákon, protože ty byty nebyly kolaudovány k účelům, ke kterým jsou v konečném důsledku užívány. Porušují také daňové zákony, výnosy drtivá většina podnikatelů nehlásí.

Lidovky.cz: Kdy nastal moment, v kterém jste si řekli, že regulace je nutná?

Během posledního roku přestává být situace tolerovatelná a je stále horší. Byl to moment kdy v tisících bytech není umožněno bydlet rodinám, ale jsou využívány k podnikatelským záměrům a nahrazují hotelové služby. Nejhorší situace v Praze, ale ohroženo je také Brno, České Budějovice a další města.

Lidovky.cz: Regulace by měla mít jakou podobu?

Takovéto aktivity by měli být sledovány, finanční úřady by měli kontrolovat, jestli podnikatelé zdanili své výnosy. A stavební úřady se musí ujistit, zda jsou takto nabízené byty kolaudovány k odpovídajícímu účelu. Uznávám, že je to obtížné, ale města musí přijmout opatření k regulaci. Musí si uvědomit, že krátkodobé pronajímání není normální způsob užívání bytu a bytové politice státu to škodí.

Lidovky.cz: Jste v kontaktu se zástupci Airbnb ?

Nejsme v žádném kontaktu, ani jsme to o to nepokoušeli, to není naše záležitost.

Lidovky.cz: Například v Berlíně je Airbnb regulováno určitou dobou užívání bytu. Budete spokojeni pokud bude omezení fungovat obdobným způsobem u nás?

My budeme spokojení, když budou byty dány do klasického nájmu. To ale závisí na bytové politice státu.