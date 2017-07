Ambiciózní Mr. Kebab ze Slovenska plánuje v Česku otevřít až 15 poboček

BRATISLAVA Slovenský řetězec rychlého občerstvení Mr. Kebab letos v Česku otevře dvě provozovny, do pěti let by chtěl mít v tuzemsku nejméně patnáct franšízových poboček. První se otevře v září v Kladně a další v listopadu v Českých Budějovicích.

V příštím roce řetězec plánuje v Česku otevřít další tři nebo čtyři pobočky, uvedl zakladatel a výkonný ředitel franšízového systému Mr. Kebab Ľubor Lelovits. Letos a příští rok chce přidat také alespoň tři nové provozovny na Slovensku.



První pobočku Mr. Kebab otevřel v Košicích v roce 2005, na Slovensku má podle svého webu zatím ještě další dvě. Vedle kebabů nabízí také kuřecí, sýrové, bramborové a zeleninové pochoutky.

O rozšíření franšízového řetězce na český trh se stará společnost Czech Retail Franchising Petra Kutíka a Ondřeje Šlechty, kteří již spolupracují se sítí ovocných barů Fruitisimo nebo v minulosti s prodejcem sportovního náčiní Sportisimo. Návratnost investic je u konceptu Mr. Kebab zhruba dva až tři roky, píše se v tiskové zprávě.

Největší síť provozoven rychlého občerstvení v Česku má americký McDonald ́s, který sem přišel jako první v roce 1992. V současnosti provozuje 95 restaurací přímo nebo prostřednictvím franšíz. Jeho hlavní konkurent KFC má v ČR osm desítek poboček. Mezi tuzemské firmy s největším počtem fastfoodových bister patří Bageterie Boulevard.