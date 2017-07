Americké noviny se spojí proti Googlu a Facebooku. Kvůli penězům i fake news

Tažení vedené novinářskou skupinou News Media Alliance má za cíl usnadnit spolupráci mediálních domů na tom, aby znovu získali podíl na trhu od společností Facebook a Google, připravují média o zisk z reklamy.

Google společně s Facebookem podle výzkumu centra PEW Research ovládá přibližně 70 procent ze 73 miliardového byznysu s digitální inzercí ve Spojených státech. Podle CNBC.com činily příjmy amerických mediálních domů v loňském roce jen 18 miliard dolarů, zatímco ještě před deseti lety získávaly noviny kolem 50 miliard.

„Facebook ani Google nezaměstnávají novináře: Nehrabou se ve veřejně dostupných dokumentech, aby odkryli korupci, neposílají korespondenty do válečných zón, ani nechodí na včerejší zápasy, aby viděli nejlepší výkony. Čekají, až ekonomicky vyždímané redakce udělají drahocennou práci za ně,“ napsal do nedělních názorů v deníku The Wall Street Journal prezident News Media Alliance David Chavern.

Podle News Media Alliance nemají Facebook a Google schopnost garantovat pravdivost a přesnost zpráv, které se požaduje po žurnalistech v tradičních novinách, přestože si sáhnou na většinu zisku z on-line inzerce.

Zástupci mediálních domů mohou podle Chaverna zajistit udržitelnou budoucnost pro novinářský byznys pouze v případě, že se spojí ve snaze vyjednat lepší podmínky s Googlem a Facebookem. Musí tlačit na silnější ochranu intelektuálního vlastnictví pro novináře, snažit se vytvořit lepší modely předplatného a hlavně na férový podíl z příjmu.

Čekání na Kongres

Spojení všech novinářských organizací však neumožňuje americký antitrustový (antimonopolní) zákon, který zakazuje jakékoliv spojování společností do velkých celků ve snaze získat výhodu. Ve výsledku tak musí mediální domy čekat, zda jim spojení za účelem vyjednávání povolí americký Kongres.

Zástupci mediálních domů jsou však přesvědčeni, že se jim podaří Kongres přesvědčit k udělení dočasné výjimky. Obzvlášť poté, co Google dostal pokutu ve výši 2,4 miliardy eur od Evropské unie za zneužití dominantního postavení na trhu.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Společnost Facebook šíří zpravodajství na své sociální síti tak, že veřejné příspěvky mediálních domů zahrne do obsahu jen pro některé odběratele. Dopředu tlačí obsah, za který mu někdo zaplatí. Mediální domy tak v podstatě Facebooku musí platit za zveřejnění vlastních článků, pokud chtějí oslovit širší publikum.

Naopak Google, který provozuje tzv. Google News, nabízí zprávy ze všech zpravodajských serverů, které nalezne. Čtenáři zobrazuje články podle toho, co dříve vyhledával, a umožňuje mu přečíst si titulek i prvních pár vět, aniž by musel přejít na stránky autora článku. Noviny tak ztrácejí čtenost a atraktivitu pro inzerenty, byť se samotná informace ke čtenáři ve stručné podobě dostane.

Zadarmo jen zpravodajské smetí

„Pokud chcete model, kde budou zprávy zadarmo, tak je dostanete,“ napsal ve svém článku David Chavern. „Ale bude to zpravodajské smetí, jakože ‚Papež podporuje Trumpa‘.“ Prezident News Media Alliance tím připomněl článek, který byl hojně sdílený na sociální síti Facebook, ale jeho obsah nebyl pravdivý. Společnost se tak proti tzv. fake news, falešným zprávám začala bránit.

Podle deníku the New York Times ani jedna firma z dvojice Google, Facebook nechce být vnímána jako „podrývač“ kvalitní žurnalistiky. Její představitelé pro americký deník uvedli, že je v jejich „nejlepším zájmu šířit pravdivý obsah zpravodajství“.

Během tohoto týdne by se měli vydavatelé setkat se zástupci Facebooku, od nichž se dozvědí o nových způsobech předplatného na síti. Bude to jeden z kroků, které v poslední době společnost podnikla.

Google pak v poslední době zavedl změny, jež mají vést k posílení ověřování faktů v článcích. Změnila mimo jiné své algoritmy tak, aby se renomovaná a kvalitnější média zobrazovala ve vyhledávání na vyšších pozicích.