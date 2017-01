Oracle kupuje český start-up Apiary. Zaplatí víc než miliardu korun

PRAHA Americký výrobce podnikového softwaru Oracle podepsal dohodu o převzetí české programátorské firmy Apiary. Americká firma to ve čtvrtek oznámila na svém webu. Hodnota obchodu je podle serveru IHNED.cz do sta milionů dolarů (do 2,5 miliardy Kč).

Apiary ve svých kancelářích v pražském Karlíně a v San Francisku zaměstnává 33 lidí. Programátorům nabízí softwarový nástroj pro tvorbu rozhraní, aby spolu dokázaly komunikovat aplikace a programy od různých výrobců a na různých zařízeních. Zakladatel a šéf Apiary Jakub Nešetřil podle serveru dříve plánoval budovat firmu s pomocí investorů do technologií, nabídku společnosti Oracle ale neodmítl. V minulosti připustil, že firma vytvořila kvalitní produkt, ale neuměla ho prodávat. Loni oba podniky uzavřely strategické partnerství. Podle serveru IHNED.cz, který se odkazuje na hlavního českého investora Apiari, Ondřeje Bartoše z fondu Credo Ventures, jde o vysoké desítky milionů dolarů. „V korunách je to desetimístná suma,“ řekl Hospodářským novinám.

Nešetřil i spoluzakladatel Apiary Jan Moravec po akvizici ve firmě zůstanou, stanou se stejně jako jejich programátorský tým zaměstnanci Oraclu. Nešetřil se navíc stane korporátním viceprezidentem se zodpovědností za rozvoj rozhraní, na která se Apiary zaměřovala. Do Apiary v minulosti investoval peníze fond Credo Ventures, zakladatel internetové nákupní galerie Mall.cz Ondřej Fryc se svým fondem Reflex Capital nebo Karel Janeček z RSJ, píše IHNED.cz. Oracle po světě zaměstnává 130 000 lidí a stovky programátorů a obchodníků pro firmu pracují i v její české pobočce. Podle údajů ve Sbírce listin česká pobočka americké společnosti v účetním roce, který skončil v květnu 2015, víc než ztrojnásobila zisk po zdanění na téměř 133 milionů korun. Tržby v Česku zůstaly na 2,5 miliardy Kč.