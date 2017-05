Byznys nečeká žádný velký třesk. Jsme stabilní země, ujišťují analytici

Sobotka řekl, že se rozhodl podat demisi kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům a finančním transakcím vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO).



„Vládní krize v posledních letech nebývají velkým tématem pro zahraniční finanční investory. Domníváme se, že ani demise vlády nepoznamená důvěru finančních trhů v českou ekonomiku. Kurz koruny ale může dočasně reagovat vyššími výkyvy,“ uvedl ekonom Komerční banky Marek Dřímal.

Politická nestabilita je sice podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka pro finanční trhy a ekonomiku vždy minus, nicméně Česká republika má natolik dobré parametry ekonomiky, že ji demise vlády neohrozí.



„Nyní bude záviset, jak rychle bude sestavena nová vláda, nebo zda země bude směřovat k předčasným volbám. Podle toho může koruna kolísat v řádu haléřů nahoru či dolu. Pro dlouhodobé investory se pohled na Česko nijak nemění,“ uvedl.

Ani hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš se nedomnívá, že by demise pro českou ekonomiku přinesla něco zásadně nového. „V tuto chvíli věříme, že by dopady vládní krize na trhy měly být na trzích krátkodobé. Na české koruně to může vystrašit část sázkařů na její zisky a vést k uzavírání dlouhých korunových pozic,“ uvedl.

‚Prázdné politické gesto‘

Investoři Sobotkův krok podle hlavního ekonoma Cyrrus Lukáše Kovandy vnímají jako prázdné politické gesto v rámci předvolební kampaně.



„Politická situace v Česku byla v posledních více než třech letech nebývale stabilní, což investoři ocenili. V tomto kontextu tedy také budou investoři číst Sobotkův právě oznámený krok, tedy jakožto politicky motivovaný čin, jenž však nemá potenciál ohrozit solidní výkon ekonomiky, nejnižší míru nezaměstnanosti v EU, ani čtvrté nejzdravější veřejné finance v EU,“ uvedl.