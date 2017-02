Analytici: Konec Mládka přišel příliš pozdě. Nástupce už nic nestihne

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) navrhne prezidentovi odvolat Mládka ke konci února mimo jiné kvůli neřešení problému s drahými mobilními daty v Česku. Mládek minulý týden odeslal vládě návrh novely telekomunikačního zákona, který zvyšuje pokuty pro operátory, zkracuje dobu pro přenesení mobilního čísla nebo zamezuje poskytování slev mimo ceník zákazníkům, kteří chtějí přejít od jednoho operátora k druhému. Podle ČTÚ i firem by to vedlo k zakonzervování cen v odvětví.

„Navrhovaná legislativa ministra Mládka byla jistě v rozporu nejen s tržním mechanismem, ale i se zdravým rozumem. Nový ministr se pravděpodobně do nové legislativy v oblasti IT a telekomunikací pouštět nebude, pokud to nebude nutné. Nejdůležitějším krokem, ať už pro přechodného ministra či toho nového po volbách, by mělo být otevření telekomunikačního trhu novým hráčům (nejen těm virtuálním) a podpora IT infrastruktury,“ uvedl ekonom společnosti Chytrý Honza František Bostl.

Nový ministr by podle Bostla mohl přinést na úřad lehkost diplomacie, která chyběla nejen při vyjednávání s telefonními operátory, ale také při řešení problémů OKD.

„Vzhledem k tomu, že je poměrně brzy před volbami, tak se domnívám, že nový nástupce bude bez většího významu pro domácí telekomunikační/IT trh. Z tohoto důvodu se rovněž domnívám, že se do voleb již nic nového řešit nebude,“ podotkl analytik J&T banky Milan Vaníček.

Česká republika patří v cenách mobilních služeb k dražším zemím. V porovnání s ostatními členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se ve všech spotřebních koších zahrnujících mobilní volání i data umístila ve druhé polovině žebříčku. Vyplývá to z poslední analýzy Strategy Analytics z loňského listopadu.

Při srovnání, na kolik například uživatele vyjde 300 minut hovoru měsíčně a jeden GB přenesených dat, což by mohla být přibližná spotřeba běžného zákazníka, skončila Česká republika na 25. místě mezi 36 zeměmi s cenou kolem 30 dolarů. Po přepočtu podle parity kupní síly klesla na 33. místo.

Za Českem skončily země jako Švýcarsko, Slovensko, Belgie, Španělsko, Maďarsko nebo Řecko. Na špici žebříčku jsou naopak Turecko, Mexiko, Estonsko, Lotyšsko nebo Polsko s cenou do deseti dolarů měsíčně.