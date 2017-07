Analytici: Po intervencích jsme čekali větší výkyvy kurzu koruny

Samotná centrální banka je přitom s vývojem kurzu koruny spokojená. Guvernér ČNB Jiří Rusnok uvedl v červnovém rozhovoru s ČTK, že kurz koruny se po konci intervencí pohybuje v rozpětí, ve kterém jej ČNB očekávala. „A i ty další klíčové indikátory naší prognózy se slušně naplňují,“ uvedl i po měnovém jednání centrální banky ve čtvrtek 29. června.



„Vývoj kurzu koruny byl po konci kurzového závazku ČNB relativně klidný a na rozdíl od původních očekávání nebyl výrazněji rozkolísaný,“ uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Podle něj si spekulativní investoři začali být vědomi toho, že svou pozici nebudou moci rychle uzavřít a stali se tak více trpělivými.

„Postupný odliv spekulativního kapitálu z tuzemské ekonomiky však bude posilování koruny brzdit, a načasování tohoto vývoje představuje největší nejistotu ohledně dalšího vývoje kurzu koruny v následujících čtvrtletích,“ uvedl Seidler. Na konci letošního roku očekává kurz koruny v rozmezí 25,5 až 26 Kč za euro.

„Pointervenční kurzový vývoj pro nás velkým překvapením nebyl. Za očekáváním ale zůstala volatilita (rozkolísanost), předpokládali jsme, že se kurz bude více hýbat,“ uvedl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. Podobný charakter kurzového vývoje přitom očekává i v dalších měsících. „Pro druhou polovinu roku očekáváme testování hladiny 26 Kč/EUR, nevylučujeme, že se kurz podívá i pod tuto úroveň,“ uvedl.

Celkově podle Vejmělka platí, že česká koruna kvůli velké pozici spekulantů zůstává zranitelná v případě nějakého vnějšího šoku. Na domácí politické události koruna podle něj citlivá není.

„Za poslední tři měsíce jsem osobně čekal výraznější a rychlejší posílení koruny, větší volatilitu a také usměrňující intervence ze strany ČNB,“ řekl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Větší rozkolísanost kurzu koruny podle něj nastane společně s tím, jak zahraniční investoři začnou vybírat zisky a podávat korunová aktiva.

„Bohužel je velmi obtížné začátek tohoto období časově zařadit. S ohledem na silný růst české ekonomiky si zahraniční investoři mohou počkat na kurz koruny výrazněji pod hladinou 26 Kč za euro, což by znamenalo, že prudší pohyby a oslabení české měny můžeme očekávat spíše až v závěru letošního roku či v roce 2018,“ uvedl Novák.

ČNB ukončila devizové intervence letos 6. dubna. Od jejich spuštění v listopadu 2013 nakoupila eura za více než dva biliony korun. Centrální banka minulý týden uvedla, že jedním z rizik očekávaného vývoje může být i oslabení koruny. K tomu by mohlo dojít ve chvíli, kdy by se finanční investoři rozhodli prodat koruny nakoupené v rámci intervencí a nenašli by protistranu k takovému obchodu.