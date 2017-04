Analytici: Vítězství Le Penové by mohlo zasáhnout evropské akcie

„Pokud by se do (prezidentského) úřadu dostala Le Penová, mělo by to na (finanční trhy) větší vliv než Trump či brexit,“ uvedl podle listu analytik Paul Griffiths ze společnosti First State Investments s odkazem na loňské zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států a odhlasování odchodu Británie z Evropské unie. „Zpochybnilo by to samotnou existenci eura,“ dodal.



Le Penová ve své kampani slibovala odchod Francie z eurozóny a návrat francouzského franku. Ve Francii se v neděli koná první kolo prezidentských voleb, ve kterém 47 milionů voličů rozhodne o tom, kteří dva z 11 kandidátů postoupí do druhého kola. Výsledky anket naznačují, že ve druhém kole by se mohla utkat Le Penová s proevropským politikem Emmanuelem Macronem.

Průzkum agentury Reuters mezi analytiky devizových trhů ze začátku dubna signalizoval, že euro by se v případě vítězství Le Penové mohlo propadnout o zhruba pět procent. Dostalo by se tak na nejslabší úroveň za téměř 15 let a do blízkosti parity s dolarem. „Vítězství Marine Le Penové by mělo na euro značný dopad, protože se s ním nepočítá a protože by to byl velmi negativní výsledek pro budoucnost eurozóny,“ uvedl v rámci průzkumu analytik Roberto Cobo Garcia ze společnosti BBVA.

Hlavní evropský analytik mezinárodní ratingové agentury Moody’s Investors Service Dietmar Hornung již v lednu varoval, že samotný postup Le Penové do druhého kola voleb by mohl ohrozit úvěrový rating Francie.