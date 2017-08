Android Pay míří do Česka. Platby pomocí aplikace plánují Komerční banka a mBank

PRAHA Zaplatit v Česku pomocí pípnutí mobilního telefonu zatím umožňují jen dvě banky – Komerční banka a ČSOB. Do konce letošního roku by do Česka měla dorazit navíc služba umožňující bezkontaktní placení od společnosti Google s názvem Android Pay.

Přestože mluvčí tuzemské pobočky Googlu Alžběta Houzarová odmítla zprávy o jejím spuštění v Česku potvrdit, podle informací LN by placení pomocí Android Pay měly ještě letos umožnit tři banky – Komerční banka, mBank a nejspíše i Moneta Money Bank.

„Pro klienty Android Pay připravujeme, mateřská mBank v Polsku byla druhou bankou v Evropě, která tento způsob placení mobilem měla v rámci mobilní aplikace. V České republice zatím Google tuto technologii neposkytuje, ale věříme v její zavedení ještě v průběhu letošního roku,“ uvedl mluvčí mBank Pavel Vlček.

CO JE ANDROID PAY S digitální peněženkou Android Pay přišla společnost Google v roce 2015. Nejprve byla služba spuštěna v USA, do Evropy se dostala loni v květnu, když se objevila ve Velké Británii. Dnes lze takto platit ve více než desítce zemí světa.



Komerční banka pak před několika dny zveřejnila nové smluvní podmínky účinné od prosince 2017, kde se uvádí, že „nově umožní založit bezkontaktní mobilní kartu prostřednictvím služby Android Pay“. Záměr potvrdil i mluvčí banky Pavel Zúbek. „Naši klienti se skutečně mohou těšit na službu Android Pay, na jejím zprovoznění intenzivně pracujeme. Přesný termín spuštění služby ještě neprozradíme, bude záviset na úspěšnosti finálního testování a délce pilotního provozu,“ řekl Zúbek. Nicméně podle zdrojů LN by banka službu ráda pustila ještě letos.

Poslední bankou, která by s Android Pay mohla přijít letos na podzim, je Moneta Money Bank. „V listopadu tohoto roku rozšíříme své služby digitálního bankovnictví o možnost placení mobilem. V tuto chvíli ale není možné potvrdit konkrétní platformu,“ sdělil Jakub Švestka z Moneta Money Bank.

Příchod Android Pay do Česka nevyvracejí ani zástupci karetních společností. „Google spolupracuje s MasterCard řadu let a těší nás, že Android Pay bude spuštěn v České republice,“ říká šéf společnosti MasterCard Miroslav Lukeš.

„Všechny významné banky začínají vnímat, že mobilní bezkontaktní platby jsou jen začátkem a je třeba se připravit na všechny nové způsoby plateb. Lze tedy očekávat, že banky velmi brzy nabídnou svým zákazníkům nové způsoby placení, jako je například Android Pay,“ uvádí pak manažer kartové asociace Visa pro Česko Marcel Gajdoš.

Česko je přitom, co se bezkontaktního placení týče, na evropské špici. Je tak logické, že by Android Pay měl přijít právě k nám. Pomocí této služby od Googlu se přitom platí ve více než desítce zemí. V Evropě pak ve Velké Británii, Irsku, Polsku, Belgii a Španělsku.

„Android Pay přinese lidem ještě pohodlnější placení, protože nemusí s sebou nosit peněženku a mobil stejně většinou mají. Platba je pohodlná, bezpečná a mohou ji využít na jakémkoliv bezkontaktním terminálu, což je s více než 90 procenty drtivá většina,“ dodává Lukeš.

Bezkontaktně mobilem už v Česku ale zaplatit lze. Vlastní řešení už loni představily právě Komerční banka a ČSOB. Letos pak s ním chce přijít i Air Bank a na řešení dlouhodobě pracuje také Česká spořitelna.

V mobilu karty od vícero bank

Výhodou Android Pay oproti vlastním aplikacím bank, které umožňují platit jen s pomocí mobilního telefonu, je, že v řešení od Googlu lze mít nahráno například vícero karet od různých finančních domů. Navíc by už v blízké budoucnosti mělo být možné při nákupu v e-shopech aplatit pomocí tlačítka Android Pay, kdy klient nemusí zdlouhavě zadávat své platební informace.

Lidé holdující telefonům s nakousnutým jablkem ve znaku ale mají zatím smůlu. Důvodem, proč se Apple do Česka příliš nehrne, je nejspíše velikost místního trhu, který je z pohledu amerického molochu příliš malý.