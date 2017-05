Apple investuje do výrobce tvrzeného skla Gorilla. Z nového fondu dostal 200 milionů dolarů

Investice bude směřovat do výzkumu a vývoje, potřebného vybavení a nejmodernějšího zpracování skla. Corning vyrábí skleněné obrazovky Gorilla pro chytré telefony a tablety, včetně produktů Applu, uvedla na svých internetových stránkách CNN.



„Corning je skvělým příkladem dodavatele, který pokračuje s inovacemi a je jedním z dlouholetých dodavatelů Applu,“ uvedl v prohlášení provozní ředitel Applu Jeff Williams. „Toto partnerství začalo před deseti lety s prvním iPhonem a dnes se každý zákazník, který si koupí iPhone nebo iPad kdekoliv na světě, dotýká skla, které bylo vyvinuté v Americe,“ dodal.

Obě společnosti dodaly, že od roku 2007 vytvořily nebo udržely společně ve Spojených státech téměř 1 000 pracovních míst. Apple také plánuje investovat do programů, které budou trénovat novou generaci vývojářů aplikací. Cook na počátku tohoto měsíce uvedl, že více informací plánuje oznámit letos v létě.

Cílem fondu, který má k dispozici jednu miliardu dolarů, je přinést zpět do Spojených států kvalifikovaná místa ve zpracovatelském sektoru. Americký prezident Donald Trump v rámci své prezidentské kampaně Apple silně kritizoval za to, že valnou část své výroby má v Číně. Cook však již dříve upozornil, že loni vydal Apple na podporu svých dodavatelských firem, včetně 3M Co a Corning Inc, 50 miliard dolarů. Firma také podle něj již ve Spojených státech přispěla k vytvoření dvou milionů pracovních míst, z toho 80 000 je přímo v Applu a ostatní u jejích dodavatelů a ve vývojových firmách.