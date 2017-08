Apple odpískal ‚projekt, který dostane Detroit do kolen‘. Autonomní vůz nebude

CUPERTINO Americká technologická společnost Apple zřejmě opustila plán výroby samořízeného automobilu a soustředí se výhradně na samotnou technologii autonomního řízení. Pro list The New York Times to uvedlo pět zdrojů, které jsou obeznámeny s plány Applu.

Přitom ještě před pár lety Apple nabíral zaměstnance pro velký a tajný projekt, který „dostane Detroit do kolen“. Letos v červnu ale šéf Applu Tim Cook v rozhovoru s agenturou Bloomberg uvedl, že Apple se soustředí na autonomní systémy.

Podle zdrojů newyorského listu, které nechtěly být jmenovány, se v projektu nazvaném Titan objevilo několik chybných kroků. Ty vedly k tomu, že společnost se přesunula od výroby samořízeného vozu k vývoji technologie pro automobil, který vyrobí někdo jiný.



Tím se Apple dostává na úroveň řady jiných technologických firem, jež na technologii autonomního řízení pracují.

Do projektu Titan, který odstartoval v roce 2014, šel Apple se svým standardním nasazením. Angažoval řadu zkušených lidí a najal experty na vývoj softwaru i osobních automobilů ve snaze mít pod kontrolou všechny aspekty výroby - software, hardware i design.



Vývojáři se věnovali každému detailu, jako je například tiché automatické otevírání a zavírání dveří nebo nový vzhled interiéru bez volantu a pedálů. Dokonce uvažovali o nahrazení standardních kol sférickými.

Projekt se však dostal do problémů. Jednak kvůli svému rozsahu, jednak kvůli absenci jasně definované vize. Vedení se neshodlo v tom, zda vyvíjet plně autonomní vůz, nebo automobil, nad nímž řidič může v případě nutnosti převzít kontrolu.

Loni začal Apple projekt utlumovat. Do čela jmenoval dlouholetého manažera Boba Mansfielda a ten plán výroby osobního automobilu odložil na neurčito a projekt nasměroval na samotnou technologii autonomního řízení.



Tomu také přizpůsobil profesní složení personálu. Díky tomu se mu podařilo upevnit morálku týmu, musí se ale hodně snažit, aby si talentované inženýry udržel. Technologie samořízení je totiž jedním z nejžhavějších témat v Silicon Valley a Apple není zdaleka jedinou firmou, která na ní pracuje, uvádí newyorský list.