Apple představí nejdražší iPhone všech dob. Už víme, co bude umět

Cupertino V úterý v 19 hodin středoevropského času vystoupí na pódium šéf Applu Tim Cook a v ruce bude držet nový iPhone. Svět moderních technologií se opět na malý moment zastaví, aby hned vzápětí explodoval s podrobnostmi o nových přístrojích a s ohlasy na ně. Nicméně řadu konkrétních informací o novinkách z Cupertina známe už nyní.

Přísně střežená tajemství se Applu daří tajit stále hůře. Není divu. Fanoušci firmy si dávají opravdu záležet na tom, aby prostřednictvím nejrůznějších náznaků a úniků vyštrachali do samotného odhalení co možná nejvíce informací. Tiskovky gigantu s nakousnutým jablkem ve znaku si přese všechny spekulace stále uchovávají auru výjimečné události. A lze také prohlásit, že je firma stále ve své snaze utajit novinky úspěšnější než její konkurenti.

Novinka, jaká se vidí jednou za 10 let?

I když mohly nezaujatému pozorovateli konference Applu v posledních letech poněkud zevšednět, stejně jako záběry fanatických obdivovatelů, kteří stanují před prodejnami, ta nadcházející je přeci jen v několika ohledech výjimečná. Vůbec poprvé se uskuteční v novém firemním kampusu a v novém sále, který nese jméno spoluzakladatele Applu Steva Jobse. Sem výrobce pozval více než tisícovku hostů z celého světa, aby byli svědky toho, jak se bude historie opakovat. Co je totiž ještě důležitější, letos v červnu uplynulo 10 let od uvedení iPhonu první generace na trh. A novinka má toto kulaté výročí oslavit. Očekává se navíc, že společnost kromě nového telefonu představí i vylepšené chytré hodinky Apple Watch nebo další verzi multimediálního přehrávače Apple TV. Samozřejmostí už je další generace operačního systému iOS, který se vyšplhá na verzi 11.

Právě díky jejímu předčasnému úniku, za nímž údajně mohl stát dokonce někdo z nespokojených zaměstnanců Applu, máme už poměrně dost konkrétních indicií, co můžeme od nového iPhonu očekávat. Respektive iPhonů. Apple má představit hned tři mobilní novinky - iPhony 8 a 8 Plus, které budou představovat “jen” další drobný evoluční krok, a pak úplně nový model X, jehož název odkazuje právě k 10 letům jablečných mobilů.

Displej přes celý telefon

iPhone X se má pochlubit obrovským výkonem nového šestijádrového procesoru, zadní kamerou s rozlišením 12 megapixelů a přední se 7 megapixely. Podobně jako ta nejluxusnější konkurence se bude i novinka od Applu pyšnit displejem pokrývajícím skoro celou plochu přístroje bez typického rámečku. Půjde tak o největší designový krok u iPhonů za několik let. Několik posledních generací se totiž na pohled skoro neliší.

I kvůli důrazu na co možná největší zobrazovací plochu se ale Apple musel vzdát tradičního tlačítka Home, které nehradí virtuální ekvivalent, jak se dlouho spekulovalo. Potřebné řešení není stále připravené. S touto změnou přímo souvisí fakt, že namísto otisku prstů se bude tentokrát telefon odemykat za pomoci technologie Face ID, která rozpozná majitele podle obličeje. Otázkou samozřejmě zůstává, jak spolehlivá a bezpečná tato novinka bude. Apple není první, kdo s něčím podobným přijde, ale v minulosti se taková řešení neobešla bez potíží. Za pomoci Face ID by uživatel nejen odemykal samotný telefon, ale také potvrzoval platby podobně jako dosud otiskem prstu nebo ještě dříve klasickým heslem. Jestliže se má identifikace podle obličeje prosadit, musí fungovat bezchybně. Digitální asistentku Siri pak namísto stisku tlačítka Home majitel telefonu přivolá na pomoc podržením bočního tlačítka.

Luxusní výbava i cena

Novinkou v iOS 11 mají být i animované emoji nazvané Animoji. Ty budou fungovat společně s kamerou a s její pomocí bude možné postavičkám vtisknout vlastní emoce i hlas. iPhone X má mít displej o úhlopříčce 5,8 palců. Samotný panel bude OLED a právě jemu “vděčíme” za závratnou cenu přístroje. Mezi očekávané novinky patří i bezdrátové nabíjení, které rovněž není ničím překvapivým na poli high-end mobilů.

Luxusní ale nebude jen výbava, ale také cenovka nového telefonu. Předpokládá se, že iPhone X bude stát více než tisíc dolarů, tedy v přepočtu minimálně 22 tisíc korun. Má jít o vůbec nejdražší iPhone všech dob. Novinka by se mohla začít prodávat už v druhé polovině září.

Novým mobilem to nekončí

Namísto iPhonů 7s, které původně fanoušci očekávali, přijde rovnou na řadu už zmíněný model 8 a 8 Plus. Ty se pochlubí displejem o úhlopříčce 4,7, respektive 5,5 palců. Už dříve se spekulovalo také o možnost, že se dočkáme nástupce nejlevnějšího modelu SE, ale tomu poslední úniky nenasvědčují. Roli cenově dostupnějšího telefonu tak s největší pravděpodobností převezme některý ze stávajících mobilů, anebo právě osmička.

Apple by měl na tiskovce odhalit rovněž novou verzi chytrých hodinek Apple Watch, z nichž minimálně jeden typ se pochlubí LTE spojením. Design samotného zařízení by se však měl změnit jen málo. Uniklé obrázky ukazují červenou ovládací korunku a další barevné varianty. Vylepšení se dočkají i bezdrátová sluchátka AirPods, která mají přinést novinky na poli ovládání. Hlavním tahákem multimediálního přehrávače Apple TV pak bude rozlišení 4K. Hovořit se bude také o chytrém reproduktoru HomePod, který by díky asistence Siri mohl časem konkurovat domácím digitálním pomocníkům, jako je Google Home nebo Amazon Echo. V první vlně se ale Apple pokouší vytvořit „jen“ nejpokročilejší zvukovou soustavu.