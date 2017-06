Trasa D11 vydala tajemství. V zemi byly pozůstatky sídlišť z doby kamenné

Archeologové pracují současně na několika úsecích, průzkumu na polích v blízkosti silnice I/33 na Náchod se podle Stolze účastní 150 až 200 lidí. „Na úseku šest máme sídliště z mladší doby kamenné, je to období prvních zemědělců v Čechách. Máme tu pozůstatky jejich domů, což je velice cenné, těch půdorysů ve východních Čechách zatím moc není,“ řekl Stolz.

Archeologům se podařilo také najít zásobní jámy, kousky keramiky a zlomky zvířecích kostí. Dvě sídliště odhalili také na úseku sedm, kde se našlo i malé pohřebiště s několika hroby. Podle Stolze se podařilo u Lochenic objevit obsidián z karpatské kotliny či bavorský pruhovaný rohovec. „Jsou to doklady dálkových kontaktů, které nás příjemně překvapily,“ uvedl Stolz.



Dálnice D11 ve směru od Prahy zatím končí před Hradcem Králové a motoristé z ní sjíždějí přes křižovatku u Opatovic nad Labem či přes provizorní sjezd u Libišan. Poslední chybějící úsek před Hradcem Králové se začal stavět v roce 2014 a hotový má být letos v létě.

Ministerstvo dopravy minulý týden oznámilo, že vydalo nepravomocné stavební povolení pro první úsek pokračování dálnice D11 z Hradce Králové směrem na Smiřice. Celý úsek měří 15,5 kilometru a stavět by se mohl začít letos na podzim. Hotový by mohl být v roce 2021. Předpokládaná cena stavby je 6,5 miliardy korun bez DPH. Úsek ze Smiřic do Jaroměře je dlouhý 7,4 kilometru, jeho stavba má vyjít na 3,4 miliardy korun.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl v úterý potvrdil, že stavební stroje by měly na vybraná místa nastoupit v září. „S archeology je skvělá spolupráce, stále plníme harmonogram. Máme tu dohodu, že nejprve se největší intenzity, pokud jde o archeologické zkoumání, soustředí na místa, která jsou pro nás technologicky důležitá. To znamená zakládání mostů, mimoúrovňové křižovatky a podobně,“ řekl Rýdl.

Podle ŘSD by na trase dálnice mezi Hradcem Králové a Jaroměří měly vzniknout čtyři mimoúrovňové křižovatky a 28 mostů, z toho 16 na dálnici, deset nad dálnicí a dva na ostatních komunikacích.

Z Jaroměře má dálnice pokračovat na Trutnov a na hraniční přechod s Polskem v Královci. Při bezproblémovém vývoji by se dálnice až na hranice s Polskem mohla dostat v roce 2024.