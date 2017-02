Atentát na Trumpa a lidé na Marsu. Alternativní média šokují internet

1. A začneme pěkně zostra: ufouni! Jsou tady, všude jsou. Hlavně v oblasti 51, to dá rozum. Dva motorkáři teď z ní pořídili exkluzivní záběry. Vlastně exkluzivní! Ne, spíš EXKLUZIVNÍ!!!. No, prostě tam přijeli, strážní je slušně poslali pryč a oni si to přitom natočili. Ale alternativní média mají senzaci. A čtenáři klikají a klikají a klikají.

Dva motorkáři pronikli do přísně tajné Oblasti 51. Skrytou kamerou pořídili exkluzivní záběry

2. V AC24 našli nový způsob, jak pro sebe získat ještě více peněz ze zobrazovaných reklam. Základem je, jako obvykle, ukřičený a ultimátní pravdu odhalující titulek. Ten je však nově následován ještě větším nesmyslem, než na který jsme u AC24 zvyklí. Můžeme to vidět v článku „LETOVÁ KONTROLA HLÁSILA PILOTOVI: NA LEVÉM KŘÍDLE MÁTE VYPNUTÉ CHEMTRAIL“, po kterém následuje několik řádků patrně přeložených v google překladači. Několik přímých řečí pak vlastně vůbec o ničem nevypovídá. No hlavní je, že článek má desítky tisíc zobrazení a to se počítá.

3. Druhý den po silvestrovských oslavách otřásla střední Evropou zpráva o vraždě Poláka přistěhovalcem z Blízkého východu. Seriózní média vyložila situaci jako potyčku zloděje s majitelem obchodu, která skončila tragicky. Alternativní média se však chopila situace a událost přelouskala tak, aby z výsledného článku bylo jasné, že už i Polsko je po Německu a Francii odsouzeno k záhubě a válce ras a kultur.

Poláci zuří poté, co údajně imigranti ubodali k smrti mladého muže. Takto dopadl jejich podnik

4. Donald Trump je (spolu s Vladimírem Putinem) bezpochyby spasitelem lidstva. Asi se díky tomu může spolehnout i na tichou podporu spřátelených galaxií. Na jeho inauguraci totiž dohlíželo i ufo. Nevyvratitelně pravdivé záběry to dosvědčují.

VIDEO: Během odletu Donalda Trumpa na inauguraci bylo spatřeno UFO

5. Kolegy z Nova.cz tu nemáme často, ale bulvár se na webu s hlasateli alternativních pravd a reality dost často překrývá. Koneckonců, bojuje o stejného čtenáře/klikače. Jasnovidec! Trump! Severní a Jižní Korea se spojí!

Předpověděl útok v Nice i prezidenta Trumpa. Teď oznámil předpovědi pro rok 2017! Tohle všechno se má stát

6. Jak už z četby alternativních médií víme, do Bílého domu konečně usedl někdo, kdo se editorům alternativních médií zamlouvá. To ovšem nic nemění na tom, že texty je potřeba sázet dál. Jako ideální se tak v současné době jeví spiknutí elit, které vyvrcholí až atentátem na Trumpa. Který se měl mimochodem stát už v lednu. Další termín na sebe jistě nenechá dlouho čekat.

Démonizace Trumpa je prvním krokem politických protivníků k ospravedlnění jeho násilného odstranění

7. A zase mimozemšťané. Víte, že jim můžeme vděčit za to, že studená válka nepřerostla ve třetí světovou válku? Alespoň si to prý myslí bývalý astronaut Edgar Mitchell.

BÝVALÝ ASTRONAUT NASA DR. EDGAR MITCHELL: VLÁDA VÁM LŽE, MIMOZEMŠŤANÉ ZABRÁNILI VÁLCE MEZI RUSKEM A USA

8. Všude je to samý mimozemšťan, ale že lidé už dávno cestují na Mars, to jste nevěděli, co holenkové? To bude tím, že nečtete alternativní média, vy ovce.

Lidé jsou na Marsu už od sedmdesátých let. Výpověď whistleblowera tajného kosmického programu