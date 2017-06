Austrálie je ekonomický šampion. Recesi se vyhýbá už od roku 1991

Hospodářská recese se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí poklesu HDP za sebou. Austrálie ji naposledy zažila v prvních dvou čtvrtletích roku 1991.

„Celá jedna generace Australanů vyrostla, aniž poznala recesi. To je mimořádný úspěch,“ uvedl australský ministr financí Scott Morrison. „Není to však nic, co bychom měli brát jako samozřejmost,“ dodal.

Hospodářský růst v Austrálii se v prvním čtvrtletí výrazně zpomalil z 1,1 procenta v závěru loňského roku, mírně však překonal očekávání analytiků. Někteří odborníci se dokonce obávali, že ekonomika by v úvodu letošního roku mohla vykázat pokles.

Za zpomalením hospodářského růstu podle Morrisona z velké části stojí nepříznivé počasí. Řada ekonomů se obává, že hospodářský výkon ve druhém čtvrtletí bude poznamenán řáděním cyklonu Debbie v závěru března, které způsobilo několikatýdenní výpadky ve vývozu uhlí.