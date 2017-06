Automobilce Hyundai se v Česku daří. Loni tu vydělala o polovinu více

Slezská automobilka Hyundai loni vyrobila 358 400 aut, což bylo nejvíce v historii závodu a 8400 vozů nad plán. Letošní plán je stejný jako loni, tedy 350 tisíc vozidel. Automobilka má téměř 3400 zaměstnanců, dalších sedm tisíc lidí pracuje pro její subdodavatele.

Největší podíl vyrobených automobilů, 69 procent (247 tisíc kusů), představoval loni sportovně-užitkový vůz Hyundai Tucson, který je stěžejní značkou firmy. Automobilka ho v Nošovicích vyrábí od června 2015. Kromě Tucsonu tam loni vyráběla také model Hyundai i30 druhé a třetí generace a Hyundai ix20.



V závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech se ale vyrábějí také tři typy pěti- a šestistupňových převodovek, které továrna používá nejen pro své vozy, ale exportuje je také závodu Hyundai v ruském Petrohradě a do sesterského závodu Kia ve slovenské Žilině.

Mluvčí automobilky Petr Vaněk už dříve řekl, že letošní rok je v Nošovicích rokem nastupující třetí generace modelu Hyundai i30: pětidveřový hatchback se tam vyrábí už od loňského prosince, letos v květnu přibyla verze kombi, v září to bude sportovní verze i30N a v prosinci fastback s přepracovanou karoserií.

Auta se loni exportovala z Nošovic do 66 zemí. Nejvíce, téměř 45 tisíc, se jich vyvezlo tradičně do Německa, více než 44 tisíc vozů šlo do Velké Británie, 31 tisíc do Itálie a 30 tisíc aut do Španělska. Česká republika byla s více než 16 200 auty, tedy přibližně 4,5 procenta celkové produkce, na pátém místě.

Auta ale putovala třeba také do Austrálie, Jihoafrické republiky nebo Mexika. K nejexotičtějším místům, kde se nošovické automobily prodávaly, patří souostroví Nová Kaledonie v Tichém oceánu, Francouzská Guayana v Jižní Americe nebo ostrovy Martinique a Guadeloupe v Karibském moři.

Nošovická továrna je jediným výrobním závodem automobilky Hyundai v Evropské unii. Automobily vyrábí od listopadu 2008.