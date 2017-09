Až budu starý, nechám si implantovat ocas, říká první skutečný kyborg

PRAHA První kyborg, kterého uznaly úřady, umělec, který cítí barvy, nebo prostě jen od narození barvoslepý člověk, který se i přes nepřízeň konvenční medicíny rozhodl svůj hendikep srovnat a získat ještě něco navíc. Neil Harbisson, který vystoupí ve čtvrtek v Praze na festivalu Future Port, si nechal přímo do hlavy voperovat anténu, a to i přes nesouhlas etické komise. Barvy tak doslova cítí jako vibrace uvnitř své lebky.

LN: Určitě se Vás na to ptali už tisíckrát, ale jaký to je pocit mít na hlavě a v hlavě tykadlo?

Těžko se to popisuje, je to úplně něco nového, odlišného. Jsou to vibrace uvnitř lebky, v kostech, nedá se to s ničím srovnávat. Jako bych cítil barvy přímo fyzicky, jako zvláštní druh zvuku. A to včetně například infračervené. Je to úplně nový pocit.

LN: Můžete to přirovnat k něčemu z běžných smyslových zážitků?

Ne, je to úplně nový smysl. Jakoby jste vysvětloval čich a pachy někomu, kdo nic necítí. Není nic k čemu přirovnáte vnitřní vibrace uvnitř vaší lebky, které se mění podle barev. Když je to červená jsou nízké, v případě infračervené ještě nižší. Naopak vyšší frekvence jsou u barev jako je modrá či fialová.

LN: Když se člověk rozhlédne kolem sebe, vidí celou směsici barev. Jaké jsou vibrace pak?

Podle dominantní barvy. Takové je mnou zvolené nastavení. Mám ale internetové připojení, takže mi lidé z celého světa mohou posílat barvy, které přede mnou zrovna nejsou. Můj smysl pro barvy má tedy mnohem širší rozměr než běžné lidské smysly.

LN: Není to strašidelné, že má někdo cizí přístup do Vaší hlavy?

Chtěl jsem mít „oko“ na každém kontinentu. Jde proto o pět přátel na pěti různých kontitnentech, konkrétně v Austrálii, Japonsku, USA, Velké Británii a Gambii. Jsou to lidé, které znám, kterým jsem dal přístup skrz speciální mobilní aplikaci. Není to tak, že by moje hlava byla veřejný internetový portál.

LN: Zatím to bylo Vaše rozhodnutí. V blízké budoucnosti ale nemusíte být s anténou v hlavě zdaleka jediný. Není na čase začít řešit legislativu týkající se kyborgů?

Každý by měl mát právo se „designovat“. Přesto zatím lidé nemají možnost nechat si implantovat antény nebo senzory, protože různé zdravotní a etické komise říkají, že to není nezbytné. Někdy je to klasifikováno jako mezidruhová operace, které jsou zakázány. Rozhodnutí o tom, jaké chce senzory nebo jaké orgány si nahradí, ale přísluší každému jednotlivci. To by se mělo změnit v první řadě, to je nejdůležitější. V některých zemích už je dnes legální změna pohlaví, takže věřím, že brzy dojde i na lidi jako já.

V návaznosti na to je pak třeba zajistit i to, aby tato zařízení byla stoprocentně v majetku člověka, v němž jsou naimplantována, aby měl plnou kontrolu nad jejich provozem i vygenerovanými daty. S tím souvisí i kontrola nad tím, kdo má přístup do mého těla. Kdyby například nyní někdo hacknul můj systém, vlezl mi do hlavy a začal mi posílat barvy, není to právně postihnutelné.

LN: Proč jste měl problém s etickou komisí? Od přírody jste barvoslepý, takže to je v podstatě opravení poškozeného smyslu, nebo ne?

Lidé říkají, že vidět pouze v šedém spektru je problém. Já si to nemyslím. Vidím lépe na dálku, vidím lépe v noci, lépe rozpoznávám tvary, lépe rozpoznávám maskování. Tedy věci, se kterými mají lidé vidící barvy problémy. Mým cílem proto ani nebylo nahradit něco chybějícího, ale vytvořit úplně nový smysl, a to se povedlo. Zachytím i infračervené či ultafialové světlo, které lidé sami nerozpoznají. Z toho důvodu s tím komise měla problém.

LN: Právo rozhodovat o svém těle je jedna věc. Ale co kdyby si někdo například nechal voperovat do oka kameru a tu pak zneužíval ke šmírování, pořizování materiálů o dalších lidech a podobně?

To jsou dvě rozdílné věci. Jedna je právo nechat si naimplantovat do oka kameru, druhá jsou pravidla užívání, právo na ochranu soukromí a tak dále. Stejně jako máte právo mít oči, ale nemáte právo s nimi shlížet tajné materiály. Stejně jako máte právo mít uši, ale nemáte právo s nimi poslouchat tajné rozhovory. Tedy stejně jako nyní legislativa ošetřuje využívání našich smyslů – přírodních senzorů, tak bude ošetřovat i využívání senzorů. Člověk nemá být trestán za to, že má nějakou takovou schopnost, ale za to, že ji používá nesprávně.

LN: Jak na Vás reagují lidé na ulici?

Samozřejmě že pokud máte nové orgány implantovány viditelně jako já, vždycky se budou lidí dívat a ptát se, stejně jako se to stává mně, kdykoliv vyjdu na ulici. Někdo je tím znechucen, někdo je skeptický, někdo je tím fascinován a někdo to obdivuje. Zajímavé je, jak se postupně mění představy oč vlastně jde. Z počátku si lidé mysleli, že to je svítilna, pak mikrofon, GoPro kamera, hands-free, selfie tyč. Mění se to s vývojem technologií a společnosti, takže v budoucnu to bude stále běžnější, až to přestane vyvolávat vzruch úplně.



LN: Dostáváte se do situací, kdy je Vám toto zařízení na překážku?Je pravda, že v současnosti se musím vyhýbat některým situacím. Například opilým lidem, protože chtějí za anténu tahat. Nerad se také pohybuju kolem škol, protože děti dokáží být opravdu otravné, když vidí někoho s anténou na hlavě. Vyhýbám se demonstracím a podobným akcím, kde by policisty mohlo znervózňovat, kdyby si mysleli, že je někdo natáčí.

LN: Na základě toho, co jste už zažil, myslíte, že společnost jednou přijme kyborgy a lidi s viditelnými implantáty?

Bude asi záležet vždy na konkrétní zemi. Stejně jako se někde mohou pohybovat transvestité a lidé po změně pohlaví, zatímco jinde by je ukamenovali, tak na tom budou i lidé s technologickými implantáty.

LN: Kdo vyvinul Vaši anténu?

Já spolu s několika přáteli. Některé z nich, především lékaře, který pak následně provedl i operaci, z pochopitelných důvodů nemohu jmenovat.

LN: Je vylepšování lidí jen o fantazii nebo existuje hranice, která by se neměla překračovat?

Každé tělo má své limity a ty by neměly být překračovány. Třeba já, až budu starý, nechám si implantovat ocas, protože nechci padat. A myslím si, že by to bylo vohodné řešení pro všechny, kteří chodí o holi a nemohou proto například zároveň používat své ruce.



LN: Jakým směrem se budou implantáty vyvíjet?

Směrem pryč od technologií. Mým cílem je, že moje anténa bude jednou vytištěna na 3D tiskárně z mé vlastní DNA. Nové orgány by tedy měly být stoprocentně organické a stoprocentně kompatibilní s jejich nositelem. Senzory nebudou žádné umělé čipy, budou přidávány přímo genů, takže budou i dědičné. Bude to zrod zcela nového druhu. To je ale vzdálená budoucnost. Co se mého cíle týká, bavíme se v horizontu pár desítek let.