Babiš navrhne zdanění výnosů z korunových dluhopisů. Změna má platit od roku 2018

Podle europoslance za TOP 09 a někdejšího viceguvernéra České národní banky Luďka Niedermayera by finanční správa měla prověřit, zda nešlo jen o daňovou optimalizaci. Babiš v nedělních Otázkách Václava Moravce České televize takový postup podpořil.



Zdanění výnosů z korunových dluhopisů chce Babiš ve Sněmovně připojit k novele zákona poslanců z opozičního klubu TOP 09 a Starostů, která zvyšuje daňové úlevy zejména pro dárce krve. „Zákon jsem nevyužil,“ zopakoval Babiš k nákupu desetiletých dluhopisů s šestiprocentním úrokem, které Agrofert vydal v prosinci 2012. Babiš je má v objemu zhruba za 1,5 miliardy korun.

„Moje firma vydala dluhopisy, aby zajistila financování, a strůjcem toho byl pan (předseda TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav) Kalousek,“ prohlásil Babiš. Uvedl taky, že transakci na základě anonymního oznámení z Německa prověřuje policie. Z výnosů z takových obligací se nehradí 15procentní daň. Navíc společnosti, které dluhopisy vydávají, si náklady na úroky standardně odečítají od základu daně.

Možnost vydávání nedaněných korunových dluhopisů byla zavedena už v první polovině 90. let minulého století, Kalousek ji jako ministr financí využil u státních dluhopisů pro obyvatele. Potom je začaly emitovat i firmy. Kalousek na twitteru uvedl, že státní dluhopisy pro domácnosti má 73 000 investorů. „Dluhopisy Agrofertu za šest procent má jen jediný člověk - Andrej Babiš,“ napsal.

Babiš podotkl, že existovaly i firmy, které vydávaly obligace s úrokem 18 procent. Nedaněné korunové dluhopisy skončily změnou zákona s rokem 2013.

Niedermayer poznamenal, že finanční správa by měla okolnosti vydávání firemních nedaněných korunových dluhopisů prověřit. Měla by podle něho posuzovat, zda společnost peníze skutečně potřebovala, výši úroku, i to, kdo je kupoval, a v případě pochyb daň doměřit. V konečné instanci by potom mohl transakce posuzovat soud. Babiš uvedl, že prošetřeny budou. Finanční správa spadá pod ministerstvo financí, má ale působit nezávisle.

Babiš uvedl, že jeho daňové výhody z dluhopisů budou do konce letošního roku činit 52 milionů korun. Řekl, že je pošle na dobročinné účely. „Pro mě 52 milionů korun nehraje roli,“ prohlásil.

Ministr financí čelí kromě daňové optimalizace i podezření, že na nákup dluhopisů neměl dost peněz. V neděli uvedl, že do konce března zveřejní audit i potvrzení banky, že se jednalo o jeho peníze.