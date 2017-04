Oligarcha nejsem, to spíš ČSSD, tvrdí Babiš. ‚Média nevlastním a neovlivňuju‘

Babiš uvedl, že média nevlastní, definici oligarchie naopak podle něj splňuje ČSSD. Premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka na Twitteru napsal, že Babiš média už nevlastní jen kvůli novele o střetu zájmů, která prošla proti jeho vůli.



„Oligarchie je podle Wikipedie koncentrace moci v rukách malé skupiny lidí, a to je dnes ČSSD. Oligarchové jsou lidi, kteří oligarchii podporují, a to já rozhodně nejsem,“ napsal Babiš v textové zprávě. Novináři by se měli podle něj obrátit například na podnikatele Zdeňka Bakalu, majitele společnosti Economia, která vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom, Respekt, Marketing&Media a několik odborných titulů. Provozuje rovněž zpravodajské weby Aktuálně.cz a iHNed.cz.

Babiš navíc odmítá, že by v mediální oblasti podnikal. „Já žádná média nevlastním a neovlivňuju, ani jsem neovlivňoval,“ uvedl. Šéf hnutí ANO vložil na začátku února akcie svých firem včetně Agrofertu a mediálního domu Mafra, jehož vlastníkem se stal Agrofert v říjnu 2013, do svěřenských fondů. Reagoval tak na novelu zákona o střetu zájmů, kterou poté u Ústavního soudu napadli prezident Miloš Zeman a poslanci hnutí ANO. Mafra vydává deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a bezplatný deník Metro. Vydává rovněž týdeníky TÉMA, 5plus2 a provozuje zpravodajské portály iDNES.cz nebo Lidovky.cz. Do skupiny Mafra patří i hudební stanice ÓČKO, ÓČKO Gold a ÓČKO Expres.



Sobotka na Twitteru připustil, že Babiš už média přímo nevlastní. „Díky zákonu prosazenému proti jeho vůli, na který si jeho poslanci stěžují u Ústavního soudu,“ dodal. Zákon omezuje přístup firem, které patří členům vlády, k některým státním podporám. Ministrům také zapověděl vlastnit média. Podle Zemana odporuje ústavě tím, že porušuje zákaz diskriminace na základě majetku.

Jistě,A.Babiš už média přímo nevlastní,díky zák.prosaz.proti jeho vůli,na který si jeho poslanci stěžují u Úst.soudu https://t.co/usJbnDYB0b — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 26. dubna 2017



Zpráva RSF situaci v Česku charakterizuje jako „vzestup oligarchů“. Koncentrace vlastnictví médií podle organizace v zemi dosáhla „kritické hladiny“. Oligarchové podle ní nakupují noviny zhruba od roku 2008, aby upevnili vliv. „Jeden z nich, Andrej Babiš, je zároveň vicepremiérem a ministrem financí i vlastníkem dvou nejvlivnějších deníků,“ stojí ve zprávě.

Podle mediálního experta Jana Potůčka se „berlusconizace“ českých médií, ke které dochází díky Andreji Babišovi, musela nutně odrazit na hodnocení jejich nezávislosti v žebříčku RSF.



„Ve světě stále ještě není běžné, že by člen vlády a předseda vládní strany zároveň vlastnil vlivná média, která může zneužívat ve vlastní prospěch,“ uvedl Potůček se zřetelem na někdejšího italského premiéra Silvia Berlusconiho, kterému zároveň patřila vlivná média.