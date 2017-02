Sobotka chce prosadit mobilní zákon. Dodatek o ‚podpultovém‘ prodeji lze prý vypustit

Sobotka označil za klíčové pasáže zákona nové sankce za nedodržení podmínek přidělení frekvence a desetidenní lhůtu pro přechod k jinému operátorovi. „Ministerstvo do toho přidalo na poslední chvíli změny, které nebyly součástí původního návrhu. Tady si myslím, že asi nebude problém, aby je vláda vypustila,“ řekl Sobotka. Zákon chce nechat schválit ve zrychleném režimu.

Změna mobilního tarifu by podle Mládkovy předlohy měla být možná jen podle zveřejněného ceníku. Slevy by musely být v ceníku operátorů napsané, řekl ministr. Zákaz individuálních cen volání pro spotřebitele však zvedl vlnu nesouhlasu mezi politiky i odborníky. Podle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) by mohl vést k zakonzervování cen v odvětví.

Mládkův návrh kritizoval i Babiš. „Ten nápad pana Mládka je nesmyslný. Přece on tím říká, že vezme i tu výhodu těm, kteří si sjednali lepší tarify,“ řekl. Ministr by podle něj měl připravit takový návrh zákona, aby Česká republika neměla nejdražší datové a mobilní služby v Evropě.

Mládek dnes kvůli cenám mobilní komunikace kritizoval ČTÚ. Úřad podle něj uváděl, že situace na trhu je v pořádku a nezasahoval, přestože má problematiku na starosti. „ČTÚ je ten kdo má regulovat trh a dohlížet na to, aby fungoval. My zvažujeme, jestli tedy, když to nedělá ČTÚ, nepodat podnět k antimonopolnímu úřadu, protože je to skutečně divné,“ řekl Mládek.

„ČTÚ se opakovaně podivuje, že mu je podsouvána nečinnost právě v okamžiku, kdy vydal právně vymahatelné výzvy operátorům k razantnímu snížení velkoobchodní ceny datových služeb,“ reagoval mluvčí úřadu Martin Drtina. ČTÚ je podle něj připraven seznámit ministra s výsledky posledního podnětu, který k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kvůli situaci na mobilním trhu podal.

Mládek kvůli mobilním operátorům čelí v posledních dnech silné kritice. Kromě návrhu na zákaz individuálního sjednávání cen byl kritizován i výrok jeho náměstka Lubomíra Bokštefla, že pokud lidé chtějí stejně výhodné tarify jako v Polsku, mají jet do Polska. Sobotka ale dnes Hospodářským novinám řekl, že Mládka ani po kritice novely zákona neodvolá.