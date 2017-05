Babiše nahrál s velkou pravděpodobností sám Přibil, stát za ním má Rittigův známý

„Rozhovor ohledně toho, že já mám ovlivňovat média, považuji za provokaci. V tom rozhovoru jsem velice zdrženlivý,“ sdělil serveru Lidovky.cz ministr financí. „Ten člověk (Přibil) přišel s nějakými návrhy, já jsem je de facto nekomentoval,“ dodal. V tomto se ale vysvětlení lídra ANO ostře rozchází s tím, co je ze záznamu patrné. S Přibilem se totiž baví jako známý, u jedné nabízené kauzy dokonce Přibila instruuje o tom, že by bylo dobré počkat s ní až na sněmovní volby.

Každopádně Andrej Babiš otočil. Záznam s Přibilem se vynořil ve středu, Babiš přitom ještě ve čtvrtek odmítl, že nahrávka skutečně zachytila jeho. Ve čtvrtečním pořadu ČT24 Interview třeba uvedl, že „si určitě nepamatuje, že by se na toto téma s Markem Přibilem scházel“. „Je to podvrh. Je to kampaň,“ řekl v ČT24 Babiš. Ministr financí kvůli odposlechům podal trestní oznámení.

Nový náboj ale nahrávací kauza získala díky zjištění investigativního novináře Českého rozhlasu Janka Kroupy (záznam Kroupova rozhovoru pro Radiožurnál je k dispozici ZDE, o zjištění mluví od 15. minuty). V pátečním poledním vysílání rozhlasu uvedl, že autorem všech dosud uniklých nahrávek (včetně té, kde Babiš vulgárně mluví o svých sociálnědemokratických kolezích z ČSSD) je přímo Marek Přibil. Svá tvrzení opírá Kroupa o vlastní zjištění, analýzou nahrávek a rozhovory s odborníky na odposlechy, současně měl možnost mluvit se samotným Přibilem.

„Jeden z účastníků schůzek měl nahrávací techniku na sobě. S pravděpodobností hraničí s jistotou můžeme říct, že ty nahrávky nahrál Marek Přibil,“ uvedl Kroupa. Podle novináře Přibil spolupracuje se skupinou, která zahrnuje bývalého pracovníka Útvaru zvláštních činností (má na starosti nasazení operativní techniky). Podle Kroupy chodil tehdejší novinář MF DNES pro instrukce k Babišovi s vědomím svých nadřízených. „Andrej Babiš jej také využíval jako prostředníka. S jeho rolí byl viditelně srozuměn a věděl s kým a proč mluví,“ uvedl Kroupa. O motivaci Přibila nahrát Babiše nemluvil.

Má uniknout další nahrávka, podle níž Babiš spolupracuje s tajnou službou

Klíčovým mužem zmíněné skupiny a spojkou Přibila má být právě expolicista z ÚZČ s kontakty na pražské lobbistické kruhy, blízko má mít například k Ivu Rittigovi. „Je to bývalý policista, který má a měl kontakty kupříkladu na Ivo Rittiga, má a měl kontakty na velmi vlivné lidi z českého byznysu,“ uvedl Kroupa. Přibil se s ním měl v jednom pražském hotelu sejít například ve středu večer, kdy unikl záznam Babiše s Přibilem.

Kroupa také upozornil, že se předpokládá zveřejnění dalšího záznamu s Babišem. Jejím autorem má být znovu Přibil. Tentokrát údajně zachycuje plánování kompromitujícího materiálu přímo na Andreje Babiše. „Má obsahovat debatu o tom, že se připravují jakési kompromateriály na Andreje Babiše. Měli je připravovat lidé kolem Penty a Alojze Lorence (bývalý šéf StB) a měly by se týkat spolupráce Andreje Babiše s KGB,“ dodal Kroupa. Web ČRo později na svém webu uvedl, že má jít o spolupráci s StB.

Sám Babiš má za to, že ho sledují lidé kolem ministra vnitra Milana Chovance. Doložit to ale nijak nemůže. „Vypadá to tak a já jsem to slyšel víckrát, že mě sleduje nějaká agentura, která spolupracuje s rozvědkou pana Chovance, důkazy o tom nemám,“ sdělil serveru Lidovky.cz. Pod řízení ministra vnitra přitom vicepremiérem myšlený Úřad pro zahraniční styky a informace nespadá, nicméně ministr vnitra se souhlasem vlády jmenuje jeho šéfa. Chovanec se na Twitteru vyjádřil o Babišovi jako o usvědčeném lháři, který se účastní manipulátorských schůzek.

Mafra Přibila vyhodila, od jeho praktik se distancovala

Šéf hnutí ANO na nahrávce s Přibilem diskutuje o připravovaných článcích v médiích, která mu v minulosti patřila. Druhý muž Babišovi říká, že má připravené materiály o ministru zdravotnictví Miloslavu Ludvíkovi nebo vnitra Chovancovi (oba ČSSD). Debatují, zda s jejich publikováním nepočkat až na období před volbami.

Janek Kroupa Vedoucí investigativního oddělení v Českém rozhlasu Janek Kroupa (* 1974) patří mezi nejznámější investigativní novináře v zemi. V 90. letech proslul jako reportér pořadu Na vlastní oči televize Nova, spolupracoval i s Českou televizí, deníkem Mladá fronta DNES a od roku 2014 působí v Českém rozhlasu. Kroupa například spolu s Josefem Klímou upozornil na nesrovnalosti v případu nájemné vraždy Jiřího Kajínka, dále rozkrýval kauzy spojené s byznysem, politikou či bezpečnostní problematikou, jako byly nákup Pandurů, údajná korupce při rekonstrukci zámku Budišov či Berdychův gang.

Společnost Mafra oznámila, že i když nahrávku považuje za pochybnou, redaktora MF DNES, který na ní vystupuje, se rozhodla propustit. List patří stejně jako Lidové noviny do mediální skupiny Mafra, která je součástí holdingu Agrofert. Babiš do února holding vlastnil, poté ho kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.

Marek Přibil nastoupil do deníku MF DNES jako redaktor na začátku roku 2015, tedy 1,5 roku poté, co se majitelem vydavatelství Mafra stala Babišova skupina Agrofert. Předtím pracoval v časopise Týden, kde zastával pozici vedoucího speciálních projektů. Před příchodem do Týdne působil několik let jako redaktor deníku Právo a pracoval i pro Český rozhlas.

Babiš v pátek současně označil za směšné, že mu ČSSD v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou vyčítá „nějaké daňové úniky, protože žádné nemá“. Premiérův páteční návrh na jeho odvolání považuje za šaškárnu. Zároveň znovu odmítl Sobotkovy argumenty a důvody svého odvolání a vše označil za „šílenou kampaň“.