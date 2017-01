Babiš předloží vládě návrh co dál s OKD, pokud se nenajde investor

Podle Mládka chtěl Babiš OKD svěřit státnímu podniku Prisko a konkurovat tak návrhu Mládka, aby firmu koupil za korunu státní podnik Diamo. To Babiš ale nepotvrdil.



Prisko i Diamo jsou státní podniky, v Prisku vykonává akcionářská práva ministerstvo financí, v Diamu ministerstvo průmyslu. Stát loni prostřednictvím Priska půjčil OKD 700 milionů korun.

„Ta firma (OKD) je v prodejním procesu a pro mě je preferovaná varianta seriózní soukromý investor,“ řekl Babiš po jednání, na němž se s Mládkem poněkolikáté neshodli, jak by měla vypadat budoucnost OKD. V případě, že se soukromý investor do konce února nenajde, může podle Babiše zasáhnout stát a firmu provozovat.

O tom, jak přesně si to představuje, ministr mluvit nechtěl. Odmítl však variantu, s níž minulý týden přišel Mládek. Ta počítá s tím, že by se státní podnik Diamo účastnil soutěže a OKD koupil za korunu. „To je zbytečné, nemyslím si, že by stát měl soutěžit se soukromými investory,“ podotkl Babiš. Tvrdí také, že na rozdíl od řešení, s nímž přišel Mládek, by jeho návrh nevyžadoval další státní investice. „Vidíme tam potenciál, že kdyby se to dobře provozovalo, tak firma si sama vydělá,“ uvedl.

Babiš již minulý týden uvedl, že Mládkův záměr považuje za mrhání peněz daňových poplatníků. Mládkův návrh naopak uvítali horničtí odboráři, firma ho nekomentovala. Mládek už dříve uvedl, že by si také nejvíce přál, aby OKD koupil soukromý investor, návrh svého úřadu ale považuje za důležitý ve chvíli, kdy by podobná nabídka nepřišla.

V pondělí na twitteru uvedl, že pokud Diamo nepodá nabídku na odkup OKD za korunu a nepřijde nabídka soukromého investora, hrozí dolům 12. dubna konkurz.

V OKD se dál těží. I se zaměstnanci dodavatelských firem tam nyní pracuje zhruba 11 tisíc lidí. OKD hledá strategického partnera, insolvenční správce firmy Lee Louda v prosinci uvedl, že o OKD projevilo zájem kolem deseti potenciálních investorů z Česka i zahraničí.

Firma OKD požádala na konci minulého roku vládu o státní pomoc na útlum Dolu Paskov, který má být uzavřen na konci letošního března. Chtěla až 723 milionů korun na odstupné propouštěným zaměstnancům a technickou likvidaci dolu. Poskytnutí dalších peněz firmě odmítl Babiš. Mládek tehdy uvedl, že nevidí důvod dávat OKD peníze, dokud ho nevlastní Diamo.