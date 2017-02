Banky se připravují na revoluci. Bude jedna aplikace ke spravování všech kont

Kolik přesně lidí využívá vícero účtů, není známo. Ovšem například podle průzkumu agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci si jen v roce 2015 přibralo ke svému hlavnímu účtu druhý asi 29 procent dotázaných Čechů.



Konkurenční tlak na banky

Cílem nové směrnice EU o platebních službách (PSD2) je vpustit na bankovní trh více konkurence primárně z řad firem, které se pohybují na poli finančnictví a ­technologií (tzv. fintech). Banky se tak oprávněně přicházející regulace bojí. Velmi snadno by se totiž mohlo stát, že je nějaká firma připraví o ­vztah s klientem, což je přitom dnes jedno z nejdůležitějších aktiv, které banka má.



Evropská bankovní revoluce Banky budou muset na základě směrnice EU o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2) zpřístupnit konkurenci rozhraní internetového bankovnictví (API). Díky tomu: 1. Klienti budou moci přes aplikace třetích stran dávat instrukce své bance, jak nakládat s jejich penězi. Zadávat ale půjde jen jednorázové úhrady, nikoli trvalé příkazy. 2. Klienti rovněž získají online ucelený přehled o všech platebních účtech uživatele u ­různých bank.

„Na trh vstoupí mnoho nových konkurentů, kteří mohou zcela převzít roli obsluhování klientů a­ bankovních plateb. Banky se tak mohou dostat do podobné situace, do jaké se dostali mobilní operátoři s příchodem virtuálních operátorů,“ řekl LN mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Jenže legislativa má už pevně stanovené datum – 13. ledna – a­ do té doby se banky musí otevřít. Novinku by do českého práva měl přenést připravovaný zákon o ­platebním styku, který v současnosti projednává legislativní rada vlády.

Příprava u jednotlivých bank se ale zásadně liší. Zatímco některé čekají až na leden 2018, kdy své rozhraní internetového bankovnictví (tzv. API) otevřou zájemcům zvenku, dva finanční domy v ­Česku už tak učinily. Konkrétně jde o ­největší retailovou banku Českou spořitelnu a­ menší Fio banku. V případě spořitelny jde ale zatím jen o několik málo firem, které možnosti využily.

„Zatím jsou to jednotky. Konkrétně jsou to převážně firemní subjekty, které si pomocí API zjednodušují mnohdy neefektivní procesy při vyhodnocování plateb. Zanedlouho ale do produkčního prostředí spustíme první aplikaci třetí strany mířící na retailové klienty,“ uvedla Pavla Kozáková z tiskového oddělení České spořitelny.

Zájem má i Home Credit

Nicméně zájem je, a to i z řad nebankovních společností. Těm by snadný přístup k datům klienta z­ jeho účtu umožnil lepší kontrolu jeho kredibility při poskytování úvěru.

„Rádi bychom využili směrnice PSD2, která bankám nařizuje zpřístupnit své API pro třetí strany. Pokud nám to klient dovolí, budeme si moci stáhnout jeho výpis a získáme potřebné informace,“ potvrzuje Jan Machaň ze společnosti Home Credit.

Nejdále je zatím ale Fio banka. Ta poskytla své rozhraní už asi desítce tisíc klientů, z nichž zhruba 85 procent tvoří právnické osoby či podnikatelé. „Ti využívají API pro různé účetní programy či platební systémy, jako je GoPay, PayU a další. V posledním roce pak roste i zájem fyzických osob, které své tokeny (slouží k ověření identity uživatele – pozn. red.) předávají společnostem, jako jsou Budgetbakers či Spendee, jež pro ně vytvářejí různé přehledy a ­analýzy hospodaření,“ vyjmenovává Zdeněk Kovář, mluvčí Fio banky, způsoby, jak se dnes této možnosti využívá.

Už nyní ale začíná tolik očekávaná změna narážet na problémy. „Například teď Evropská bankovní autorita požaduje, aby veškeré platby nad 25 eur měly dvojí ověření. Hrozí tak například to, že abyste mohli ovládat účty přes PSD2, bude k tomu vyžadována velmi náročná autentizační infrastruktura, s kterou se nepočítalo,“ vysvětluje bývalý člen představenstva ČSOB Jan Lamser, který dnes v oblasti fintechu působí.