'Barranďák' odstrojí až na dřeň. Obávaná oprava může začít dřív, než se čekalo

Už nyní je jasné, že výjimečná akce bude trvat několik let a nepříjemně přiškrtí proud 136 tisíc aut, která denně po mostě projíždějí. Jde o dopravně nevytíženější místo v Česku. Sbíhají se na něm dopravní proudy z Jižní spojky, městských tunelů a Strakonické ulice. S dopravními těžkostmi se potýká už nyní, kdy funguje v neomezeném provozu. Navíc jej není možné plnohodnotně objet.

První informace o tom, že Praha musí opravu Barrandovského mostu podstoupit, hovořily o tom, že začne nejpozději v roce 2020 – vzhledem k aktuálnímu stavu mostu dokončeného před bezmála třiceti lety. Ale platit to nemusí.

„Chtěli bychom začít o něco dříve. Záleží na tom, jak bude vše připraveno,“ řekl pro Lidovky.cz Petr Dolínek (ČSSD), náměstek pražské primátorky pro dopravu. To znamená, že řidiči musí počítat i s tím, že dělníci můžou obsadit most už třeba za dva roky.

Rekonstrukci bude mít na starosti městská organizace Technická správa komunikací (TSK). V současné době probíhá kompletní projektová příprava. Oprava bude rozdělená do etap, aby důsledky pro motoristy byly co možná nejmenší. Opravovat se bude tedy vždy jen určitý díl mostu, rozhodně ne například více jízdních pruhů naráz.

POSÍLENÉ TRAMVAJE A PŘÍVOZ? Oprava Barrandovského mostu může výrazně ovlivnit provoz městské hromadné dopravy .

. Na tuto akci se tedy připravuje i společnost Ropid, která v Praze a okolí MHD organizuje.



, takže kromě větších kolon jí to zásadně zasáhnout nemusí. „Pokud by se přeci jen muselo přistoupit k redukci provozu MHD na mostě, řešili bychom to pravděpodobně posílením tramvají jezdících po obou březích Vltavy, případně posílením přívozu mezi Lihovarem a Veslařským ostrovem,“ říká mluvčí Ropidu Filip Drápal.

To by přeplněná komunikace neustála. Na jak dlouho se oprava protáhne, nechce nikdo zatím příliš odhadovat. Jisté je, že půjde o horizont let.

„To musí říct projekt. Ať to není jako u Nuselského mostu, kde se nakonec oprava protáhla,“ uvedl náměstek Dolínek s odkazem na zpoždění u jiného frekventovaného mostu, který je v postupné rekonstrukci od roku 2013 a v ideálním případě na něm práce skončí letos.

Oprava Barrandovského mostu, který de facto ovlivňuje dopravu v celé Praze, bude vpravdě celková. Dosud procházel řadou dílčích stavebních zásahů, které odstranily viditelné vady příslušenství.

„Podrobnou diagnostikou bylo potvrzeno, že most je nezbytné v jeho životním cyklu opravit, v oblasti předpínacího systému lanového a tyčového, včetně izolačního souvrství. Tato oprava vyžaduje sejmutí kompletního příslušenství, včetně betonových svodidel a říms. A také provedení celkové výměny mostního svršku s novou izolací a výměnou odvodnění,“ popsala mluvčí TSK Barbora Lišková.

Stavební akce už nyní vzbuzuje v řidičích úzkost. Jde o místo velmi citlivé na jakoukoliv nehodu, k níž dojde na některé z návazných komunikací.



„Dopady budou odpovídat tomu, že jde o nejvíce vytíženou dopravní tepnu v Česku. První dny přinesou kolaps, následně si řidiči cestu naleznou. Situaci vůbec nepomáhá absence vnějšího Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D11. Tato stavba měla již stát, ale ministerstvo dopravy z mého pohledu extrémně zaspalo a bohužel tento stav odnesou opět řidiči a místní obyvatelé,“ zmínil Petr Vomáčka z Ústředního automotoklubu (ÚAMK).

Opravy pražských mostů zařadila pražská rada mezi deset klíčových strategických úkolů hlavního města do roku 2030. Letos by měli opraváři ukončit práce na Nuselském mostě.

V havarijním stavu je například také Libeňský most z roku 1928. Jeho betonové pilíře jsou poškozené korozí. Zástupci města však čekají na to, zda bude most prohlášen za památku – to by přípravu rekonstrukce ovlivnilo.