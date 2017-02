Baťa začíná s velkoobchodem, některé značky nabídne lokálním prodejcům

Firma by do budoucna chtěla, aby se podíl velkoobchodu podílel na celkových tržbách deseti procenty. „To by bylo velmi dobré,“ řekl Dohnal. V roce 2015 činily celkové tržby 1,7 miliardy, výsledek hospodaření však byl záporný 156 milionů.



Kvůli snaze proniknout na velkoobchodní trh firma Baťa poprvé přijela na veletrh Kabo. „Začít z ničeho je poměrně obtížné, proto je potřeba přijet na výstavu. Kabo je jediná v Česku. Zatím jsme úplně na začátku,“ uvedl Dohnal. Veletrh by měl přivést Baťovi první velkoobchodní partnery.

Nabízí jim prodej čtyř značek. Jednou je Weinbrenner, která se zhruba ze 40 procent vyrábí v továrně v Dolním Němčí na Uherskohradišťstku. Další je značka Power a také francouzská Le Coq Sportif a italský Diesel. „Dosud bylo možné koupit v Česku jen omezené množství modelů z kolekce,“ uvedl Dohnal. Prodávaly se v maloobchodních prodejnách Baťa a ty braly jen modely, které se jim hodily do kolekce. Nyní se množství modelů na českém trhu výrazně zvýší.

Zákazníci už se u Bati mohou podle Dohnala spolehnout na vyšší kvalitu, protože firma poměrně čerstvě opouští výrobu v Číně a dalších zemích v jihovýchodní Asii a přesunuje ji do Evropy. „Důvodem je hlavně kvalita. A dále také množství, které lze objednat. Na nízký počet párů od jednoho modelu v podstatě nereagují a ani se nejde dostat na výhodnou cenu,“ vysvětlil Dohnal.

Baťa v současnosti provozuje zhruba 70 prodejen v Česku a 30 na Slovensku. „Prodejní síť je stabilizovaná, občas nějaká prodejna otevře a občas zavře. Trh je hodně konkurenční,“ poukázal Dohnal na spoustu nákupních center, kde se snaží otevírat prodejny největší konkurenti, jako jsou Humanic, Deichmann či CCC Obuv. „Konkurencí jsou i řetězce se sportovním zbožím,“ doplnil Dohnal.

Akciová společnost Baťa vznikla v roce 1991 a navázala na výrobu národního podniku Svit. Jejím jediným akcionářem je nyní nizozemský International Footwear Investment B.V., v Česku zaměstnává přes 900 lidí.