Kvůli Dukovanům zažalujeme klíčového dodavatele o další peníze, řekl šéf ČEZ

„Je rozumné to udělat způsobem, kdy to (nárokování peněz) děláte po částech,“ řekl Beneš. Potvrdil, že ČEZ proto bude po určité době žalovat Škodu JS o další náhradu škody. Požadovaná výše podle něj bude velmi podobná loňské žalobě.

Podání souvisí s předloňským zjištěním v Dukovanech, kdy byly při prověrce dokumentace nalezeny nekvalitní rentgenové snímky svarů. Správu zařízení elektráren měla na starosti právě Škoda JS, která si ale na kontroly svarů najímala externího dodavatele. Kvůli kontrolám vyráběl například od poloviny září do konce prosince 2015 proud pouze jeden ze čtyř bloků. Kromě Dukovan firma zintenzivnila kontrolu také ve druhé z tuzemských jaderných elektráren v Temelíně.

Podle dřívějšího odhadu energetického poradce J&T Banky Michala Šnobra mohou celkové dopady odstávek tuzemských jaderných elektráren mezi roky 2015 až 2017 činit až deset miliard korun.

„Číslo pana Šnobra je řádově správné,“ potvrdil Beneš. Podotkl, že častější odstávky bloků souvisí se stářím zařízení a procesem prodlužování provozu v případě Dukovan, kterým právě elektrárna prochází. Například první jaderný blok byl v Dukovanech uveden do provozu v roce 1985. „Je to jako s životním cyklem člověka. Když jste po čtyřicítce, chodíte k doktorovi častěji na víc vyšetření a vyšetření trvají delší dobu. To je přirozené,“ dodal.

Případem se zabývá i policie. ČEZ již dříve podal trestní oznámení na neznámého pachatele s podezřením na podvod. Další oznámení podal Státní úřad pro jadernou bezpečnost, podle kterého mohl být spáchán trestný čin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti.

ČEZ loni v dubnu odvolal z funkcí některé pracovníky Dukovan, kteří byli za problémy svarů odpovědní. Ostatním odpovědným zaměstnancům firma významně snížila mzdu. Při vyšetřování bylo odhaleno více než dvacet neúmyslných závažných nebo méně závažných porušení povinností současných nebo bývalých pracovníků.