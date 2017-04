Móda za 100 tisíc, dresy NHL, luxusní auto. Praha volá policii na exšéfa městské firmy

Podnět pro policii vychází z vnitřního auditu, který si v únoru zadala mateřská společnost - pražský dopravní podnik. Některé jeho závěry už v březnu přinesly Lidovky.cz. Zjednodušeně řečeno: auditoři vyčetli odvolanému vedení život nad poměry - drahé dárky pro obchodní partnery, nákladná pohoštění či zbytečně okázalý vozový park.



Pražská strojírna je přitom malá firma vyrábějící výhybky a kolejová křížení. Sídlí na kraji města ve Vinoři a zaměstnává asi 150 lidí.

Trestní oznámení zmiňuje například benzin za bezmála 57 tisíc korun placený z firemní CCS karty, u něhož není doložené využití pro služební účely. Nadto auditoři Říhovi vyčetli třeba to, že jezdil zbytečně drahým vozem – Volkswagenem Touareg v pořizovací hodnotě 2,6 milionu, přičemž jeho základní cena je skoro o polovinu nižší. Za problematickou považují také pozornost pro partnery z byznysu: pět dresů týmu hokejové NHL Anaheim Ducks za 71 tisíc korun. I to je součástí „čtení“ pro policii.

CO ZAUJALO AUDITORY Dva VW Touareg celkem za 5,2 milionu Kč

Značkové oblečení za 117 tisíc Kč

Dva VW Golf za 3,7 milionu Kč

Nezdůvodněné tankování benzinu za 57 tisíc

Večeře na veletrhu InnoTrans za 8 tisíc eur

Pět dresů Anaheim Ducks za 71 tisíc Kč

„Policie musí prověřit, zda nedošlo ke spáchání trestného činu. Podle nás bývalý management společnosti poškodil její ekonomické výsledky a nechoval se s péčí řádného hospodáře. Proto právníci dopravního podniku podali trestní oznámení,“ řekla serveru Lidovky.cz pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Nyní ve firmě probíhá hloubkový audit. Hlavním důvodem Říhova únorového odvolání byly údajně špatné hospodářské výsledky, byť loňský rok ukončila Pražská strojírna s mírným ziskem přes milion korun. Za zboží a služby utržila 350 milionů.

Součástí trestního oznámení jsou podle zjištění serveru Lidovky.cz například také údajně neoprávněně vyplacené náhrady za soukromé cesty služebním vozem, nevýhodný odprodej firemních aut či najímání nadstandardně odměňovaných zaměstnanců, kteří nedocházeli na pracoviště, jak by podle zmíněných firemních norem měli.

V letech 2015 a 2016 pak z bankovní karty, k níž měl Říha výhradní dispozici, odešly mimo jiné platby za značkové oblečení v hodnotě 117 tisíc korun.

„Audit nám potvrdil účelnost nedávných personálních změn ve vedení Pražské strojírny. Budeme požadovat prověření veškerých možných vzniklých škod a vyvození odpovědnosti u konkrétních osob,“ uvedl už v březnu šéf dopravního podniku Martin Gillar.

Jedním z klíčových zákazníků Pražské strojírny je dopravní podnik, mateřská firma. Výhybky a další kolejové zboží dodává také do zahraničí, například do švédského Göteborgu, australského Melbourne či do Portlandu ve Spojených státech. V posledních letech se Vladimír Říha soustředil na získání exotických trhů, jako je Irák, Maroko nebo Írán.

O trestním oznámení zatím bývalý šéf nic neví. „S auditem a jeho závěry mě zatím nikdo neseznámil. V tuto chvíli řeší moji právníci s Pražskou strojírnou ukončení mého pracovního poměru ve firmě,“ reagoval manažer, který v posledních letech působil jako generální ředitel i předseda představenstva.

Podle něj nyní dopravní podnik a nově dosazené vedení strojírny poukazuje na marginální položky z hlediska celkového pohledu fungování firmy. Dary či pohoštění pro partnery z obchodu považuje za nezbytnou součást vyjednávacího procesu.

„Abychom získali teritorium, museli jsme k tomu vynaložit nějaké prostředky. Za pohoštění, dárky – to je v rozvojovém světě úplně běžné, jinak se s vámi nikdo nebaví. Když v rozběhnutých jednáních nebude nové vedení Pražské strojírny pokračovat, tak tyto peníze vyletí komínem,“ upozornil už dříve Říha.

Ještě nedávno vyjednával s vysokými politiky v Iráku o tom, že by Pražská strojírna mohla získat zakázky na výstavbu tramvajových tratí v Basře, Nadžafu a dalších městech. Pražská strojírna měla podle něj projekt těchto dopravních cest zaštiťovat, šlo údajně o zakázky za mnoho miliard korun. Říha hovořil o tom, že by se mohlo začít stavět tento nebo příští rok.

Nyní však bude muset zřejmě čelit nepříjemnostem spojeným s trestním oznámením. Je na policii, jak podnět zástupců hlavního města posoudí a zda bude případ dále řešit.



„Aktuálně probíhá ve strojírně forenzní audit. Firma má krizový management, který ji má stabilizovat a připravit na další rozvoj. Po roce až roce a půl proběhne standardní výběrové řízení na management. Rozhodně nechceme firmu prodávat, jak se někteří snaží tvrdit,“ dodala primátorka Krnáčová.