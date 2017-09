Benzin poznáte podle kolečka. Nařízení EU má pomoct zmateným řidičům

PRAHA Kolečko na stojan s benzinem, čtverec pro naftu, kosočtverec pro plyn. Benzinky v Česku už začínají postupně používat Evropskou komisí nařízená loga pro jednotlivé typy pohonných hmot. Opatření, na jehož splnění mají čerpací stanice čas až do září příštího roku, má usnadnit řidičům orientaci v jejich nabídce.

Grafický symbol na stojanu a pak také na samotné tankovací pistoli na první pohled upozorní, nejen jaké palivo motorista tankuje, ale v případě benzinu a nafty také jaký maximální podíl biosložky obsahuje.



Tak například u benzinu Natural 95 je v kolečku písmeno E a číslice 5, takže palivo obsahuje od nuly do pěti procent etanolu. To samé u nafty ve čtverci B7 znamená podíl biosložky (řepkového oleje) do sedmi procent objemu.

Aktuálně jsou u nás k mání i další paliva, například E85, bionafta B30 nebo čistý olej B100.

Plynná paliva nesou pak podle příslušné evropské normy v kosočtverci (přesněji čtverci postaveném na hranu) označení LPG, CNG (stlačený zemní plyn) nebo do budoucna pak H2 (vodík) či LNG (zkapalněný zemní plyn).

Logo nerozlišuje cenu, ale výhradně druh paliva a maximální podíl biosložky. Pokud čerpací stanice prodává například kromě obyčejného naturalu také o něco dražší benzin aditivovaný a s jiným obchodním názvem nebo prémiové palivo s vyšším obsahem oktanů, bude u něj stejný grafický symbol.

Užitek pro Čechy i cizince

„Je to pro spotřebitele užitečné opatření. A zejména díky tomu, že začne platit v celé Evropské unii jednotně. Někdy je totiž zmatek v zahraničí rozeznat, které palivo je které. Názvy benzinu třeba v Itálii sotva napoví. Takže symboly jsou plus nejen pro lidi u nás doma, ale i pro cizince a také pro Čechy při tankování v zahraničí,“ soudí Jiří Průha, vlastník plzeňské společnosti Petrol, jejíž čerpací stanice v městské části Slovany je grafickými symboly od včerejška vybavena.

Petrol už ale není jediný. Zřejmě první benzinky u nás už krátce po začátku roku podle evropského mustru označila společnost Tesco. Symboly má u všech ze svých 17 zdejších čerpacích stanic (u firemních hypermarketů).

„Začátkem roku jsme se rozhodli kompletně vyměnit polepy na našich stojanech, a tím jsme se rozhodli, že při té příležitosti rovnou označíme produkty podle nové legislativy,“ říká mluvčí řetězce Václav Koukolíček.



Ani on nepochybuje o užitečnosti nové povinnosti. „Obchodní názvy pohonných hmot se liší, což je někdy matoucí a může vést k záměně produktu,“ říká.

Nová loga u pohonných hmot už vyznačily i některé další benzinky, zatím převážně jen ty menší, například Q3 Petrol ve Velkých Hamrech u Tanvaldu nebo veřejné stanice společnosti ČSAD Hodonín.

O vhodnosti jednotného značení paliv jsou přesvědčeni i v Unipetrolu, jehož síť Benzina je u nás nejpočetnější. Lepit symboly na stojany a tankovací pistole začne všech 400 těchto stanic teď na podzim a celá síť bude takto označena nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku.

Názvy paliv, které tankovací sítě používají – kromě klasického Naturalu 95 třeba také Efecta od Benziny, MaxxMotion u OMV, Shell FuelSave nebo Optimal od firmy Čepro –, na takzvaných totemech i stojanech zůstanou. Včetně informací o normě, kterou splňují, oktanovém čísle nebo informace, že se jedná o bezolovnatý benzin. Grafický symbol je zkrátka jen další údaj navíc.

Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu připomíná, že podle stejné evropské i české legislativy musejí i výrobci aut stejnými symboly začít nejpozději od září příštího roku označovat víčka nádrží v automobilech. „Logika grafického značení u standardních paliv je pro motoristy jednoduchá, a proto očekávám, že bude veřejností přijata bez problémů,“ říká Loula.

Evropská komise prosadila vyhlášku a normu, kterou už implementovaly členské země do svých zákonů, nejen aby usnadnila řidičům orientaci v nabídce benzinek po celé Evropské unii, ale také odlišila různá alternativní paliva, jejichž nabídka roste.

Ale zatímco povinné zavedení jednotných symbolů pro druhy pohonných hmot žádné spory v Česku nevyvolalo, jiná část vyhlášky a zákona už ano. Pumpaři jsou totiž také povinni porovnávat srovnatelným způsobem cenu nabízených fosilních paliv s těmi alternativními, jako je CNG, LPG nebo elektřina, v budoucnu i vodík.

Sporné porovnání cen

Brusel a následně český zákon to sice nařizují, ale Evropská komise dosud neřekla, jakým způsobem – například v jakých jednotkách – to mají benzinky porovnávat. Na metodiku z Bruselu se čeká doteď.

Nabízejí se v podstatě dvě varianty. Buď budou pumpaři ceny benzinu, nafty, plynů a elektřiny přepočítávat a pravidelně aktualizovat na jednotku energetického obsahu (což ale nezohledňuje rozdílnou energetickou účinnost jednotlivých motorů), nebo na sto ujetých kilometrů.

„Jednotné značení pohonných hmot dává smysl. Ale tohle srovnávání cen je další zbytečná administrativní zátěž pro obsluhu a ve výsledku velká hovadina. Brusel zřejmě chce, aby řidiči měli při tankování na očích cenovou výhodu alternativních paliv, ale lidé se o volbě paliva nerozhodují na pumpách, ale už při výběru a koupi auta,“ uzavírá Ivan Indráček, šéf Unie nezávislých petrolejářů.