Samořiditelné metro může jezdit i na stávající lince C, říká šéf dopravního podniku

Tato varianta už je spjatá s budoucí linkou D, která se začne tvořit příští rok. U céčka by vyžadovala technické úpravy v tunelech a řízení vlaku, což jsou samozřejmě peníze navíc. Ale jde o úvahy, které v pražském dopravním reálně zaznívají.

O vlaky na této lince se stará jejich výrobce, firma Siemens. „S dodavatelem budeme tuto možnost v rámci rozsahu plánované modernizace vozů řešit: zda to je technicky možné a ekonomicky přijatelné. Ve čtvrtek jsem tuto myšlenku poprvé zmínil i na jednání odborových organizací,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz šéf dopravního podniku Martin Gillar, který v květnu uzavřel svůj premiérový rok ve funkci generálního ředitele.

Lidovky.cz: Je na lince C metro bez strojvůdce technicky řešitelné?

Je možné dát jiný „palubní počítač“ do stávajících vozů M1, které na céčku jezdí. Nutná by byla také úprava v tunelech.

Lidovky.cz: Provoz vozů bez strojvůdce budete řešit hlavně kvůli metru D, kde se tímto řešením počítá. Jak jste daleko s prosazením nutné změny Drážního zákona?

Předpokládám, že se zákon v tomto volebním období neotevře. Máme připravené paragrafové znění, které jsme projednali s ministerstvem dopravy.

Lidovky.cz: V roce 2019 končí smlouvy firmám, které se starají o soupravy na linkách A, B a na už zmíněném céčku. Jak řešíte další období?

Na lince C se formálně rozjelo zadávací řízení na takzvaný full service vozů. Máme právní rozbor, že ho musí dělat stávající dodavatel, firma Siemens. Analyzujeme budoucí rozsah této služby: to znamená, jak moc sáhneme do vizuální podoby vozů nebo do technologie. V tomto řešíme řadu otázek včetně těch, které už jsem zmínil, tedy možného bezpilotního řízení.

Šéf pražského dopravního podniku Martin Gillar.

Lidovky.cz: Na linkách A a B servis poskytuje Škoda Transportation. Otevřeli jste v tomto případě také jednací řízení k nové zakázce po roce 2019, kdy firmě končí smlouva?

Musíme zjistit, jaký rozsah modernizace tamních vozů, které jsou starší než na céčku (zrekonstruované sovětské vozy – pozn. red.), je nutný, abychom prodloužili jejich životnost. Zda je výhodnější tento postup nebo nákup nových souprav.

Lidovky.cz: Co vám z toho vychází?

Zatím to vypadá, že nejvýhodnější je mix. Tedy neprodlužovat životnost o patnáct let, ale o kratší dobu. A v této době už řešit přechod na nové soupravy.

Lidovky.cz: Jaká je aktuálně situace u nového metra D – co se teď děje?

Zadáváme tvorbu dokumentace pro výběr zhotovitele na geologický průzkum a první mezistaniční úsek Pankrác – Olbrachtova. Do konce roku chceme mít na toto hotovou veřejnou soutěž. Trvala by čtyři až pět měsíců, od 1. července 2018 začínáme kutat.

Lidovky.cz: Co pozemky, dosavadní Achillova pata metra D? U nich se v zimě podařilo dosáhnout alespoň dílčích posunů.

Denně se jedná s vlastníky v území budoucích stanic Nádraží Krč a Nemocnice Krč tak, aby mohl vzniknout první úsek Pankrác – Nové Dvory, kde je naplánovaná smyčka. Ne tedy jen Pankrác – Olbrachtova, kvůli čemuž se nám lidé smějí, že půjde o nejkratší metro v Evropě.

Lidovky.cz: U které ze dvou zmíněných krčských stanic jste blíže k dohodě?

Vypadá to, že bychom mohli mít dohodu u Nádraží Krč: se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), které patří tamní nádraží, a vlastníky pozemků. Tam to vypadá, že se dohodneme rychleji než u nemocnice. Původně tam měly stát dva dopravní terminály vedle sebe, stanice metra a stávající nádraží. Dohoda z pátku se SŽDC je ale taková, že vše bude pod jednou střechou. Z metra by se udělal výstup do stávající nádražní budovy, která se bude určitě rekonstruovat.

Lidovky.cz: Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) minulý týden oživila myšlenku prodloužení metra A na Letiště Václava Havla. Ale ne vedením z konečné v Motole, ale odbočkou z Nádraží Veleslavín. Co vy na to?

Minulý týden došlo ke schůzce s architekty z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kteří dávají dohromady Metropolitní plán. Bavili jsme se o možných variantách dalšího postupu, pokud SŽDC nebude schopná v nějakém časovém horizontu postavit železniční trať na letiště. Varianta metra z Veleslavína zatím není „nakreslená“, šlo by i o technicky náročné řešení.

Lidovky.cz: V posledních měsících rezonovala kauza Pražské strojírny, vaší dceřiné firmy, která vyrábí výhybky a kolejová křížení. Kvůli nejasnostem v hospodaření jste v února odvolali jejího šéfa Vladimíra Říhu, který měl rozjednané zakázky například v Iráku či Maroku. Jak nové vedení strojírny naloží s těmito načatými obchody?

Máme tam nové vedení, které má za úkol stabilizovat výrobu i byznys plán. Současná kapacita firmy totiž vůbec neodpovídá rozsahu zakázek, o nichž pan Říha mluvil. U nich by strojírna fungovala jako přeprodejce, což není její strategie. Má primárně plnit požadavky dopravního podniku a volnou kapacitu prodávat do Česka a zahraničí. Musíme uskutečnit třeba dodávky do Německa a do Švédska, až pak řešit možný potenciál třeba arabského světa.

MARTIN GILLAR Vystudoval Právnickou fakultu UK, pražský dopravní podnik vede do května roku 2015 . Ve funkci je tedy už rok.



. Ve funkci je tedy už rok. Z pozice místopředsedy představenstva řídil společnost ČD Telematika .

. Působil také v pozici ředitele divize rozvoje a strategie České pošty, odkud do dopravního podniku přišel.

Lidovky.cz: Je tedy v plánu tyto rozjednané zakázky, údajně za desítky miliard, projednat?

Ano, v plánu je s těmi partnery jednat. Vše ale musíme řádně převzít, zaznamenat, nedělat to nestandardně jako minulé vedení.

Lidovky.cz: Audit Pražské strojírny vám ukázal mimo jiné drahé dary pro obchodní partnery nebo bohatý vozový park odvolaných šéfů. Co čekáte od hloubkového auditu, který se nyní zpracovává?

Potřebuji vědět, co se dělo s tržbami dopravního podniku. Jestli nebyly zneužité na nějaký rozvoj firmy, který byl od počátku nesmyslný.

Lidovky.cz: Na exšéfa Vladimíra Říhu jste před několika týdny podali trestní oznámení, mimo jiné kvůli podezření z podvodu a dalších trestných činů. Nevíte, zda už policie věc nějak řeší?

O tom nemám žádné zprávy.

Lidovky.cz: Co vás v prvním roce ve funkci nejvíc překvapilo?

Dopravní podnik je obrovská firma, která pro město odvádí velkou práci. Nicméně její modernizace není v takovém stadiu, jaké jsem očekával. Městské organizace potřebují projít určitou proměnou a myslím si, že v tomto máme rezervu.

Lidovky.cz: Co se s tím dá ve vašem druhém roce udělat?

Nejdůležitější je připravit se na desetileté období 2019 až 2029. To zahrnuje uzavření nové takzvané závazkové smlouvy s hlavním městem, zajistit nám příjmy. Máme před sebou také velké investice do vozového parku. Například těsně před uzavřením je výběrové řízení na 200 autobusů. Musíme vytvořit model nákladů do zmíněného roku 2029, po jednotlivých obdobích. Když jste se ptal, co mě překvapilo, pak to, že toto plánování nebylo v dopravním podniku tak striktní, jak by si firma zasloužila.

Lidovky.cz: Máte pocit, že dopravní podnik byl řízen více dopravně než přísně manažersky?

To jste řekl velmi jemně. Firma nebyla řízená striktně ekonomicky a z mého pohledu tak, jak se má. Tedy nastavit si plán na různá období, dodržovat ho a hlásit to akcionáři, hlavnímu městu. Problém může být samozřejmě už v povaze našeho vlastníka, jehož názory se můžou měnit každé čtyři roky, podle složení rady města. My mu ale musíme vždy nabízet kvalitu za co nejlepší peníze.

Lidovky.cz: Jaké jsou nároky současného vedení města, tedy především primátorky Adriany Krnáčové (ANO) a jejího dopravního náměstka Petra Dolínka (ČSSD)?

Jejich názor je jednotný, oba musí tlačit na peníze. Rozsah poskytovaných služeb záleží na požadavcích Ropidu (společnost, která v metropoli organizuje MHD – pozn. red.), Prahy a jednotlivých městských částí. My přijímáme každou práci, kterou dostaneme, a chceme ji poskytnout v co nejlepší kvalitě za co nejlepší cenu.

Lidovky.cz: Buďme konkrétní. Co přesně po vás politici chtějí?

Základní diskuze je dnes o metru D, které rezonuje napříč magistrátní koalicí. Dlouhodobě se připravovalo, ke konci roku 2016 jsme se dostali do nějaké slepé uličky. Dnes už máme plán, jak bychom celý projekt mohli rozběhnout. Jedním z nejdůležitějších témat je také pořízení vysokokapacitních autobusů pro linky 119 na Letiště Václava Havla nebo 112 do zoologické zahrady. Loni jsme testovali tyto autobusy od dvou značek, Mercedes a Van Hool. Kapacita i provoz jako takový byly v pohodě, problémem byly dvě nehody autobusu Van Hool.

Dopravní podnik v Praze testoval tříčlánkový autobus značky Van Hool několik měsíců na přelomu roku 2016 a 2017.

Lidovky.cz: Proč k nim došlo?

Problém je, že tříčlánkový autobus je velmi dlouhý - až o deset metrů delší oproti stávajícím autobusům, měří bezmála 25 metrů. Zůstává v křižovatce déle, což může ostatní řidiče zmást. I proto k jedné ze zmíněných nehod došlo. Potíž je také v tom, že zákon nepovoluje provoz tak dlouhých autobusů (současné maximum je 18,75 metru – pozn. red.) a jezdili jsme s ním pouze na výjimku. Na druhou stranu, jeho „zatáčecí“ osa je v pořádku, naši řidiči si nestěžovali. Autobus projel všude, kde měl, a dokonce lépe než klasický kloubový autobus, protože se díky dvěma kloubům mohl zatočit jako housenka.

Lidovky.cz: Naznačil jste, že nákup těchto obřích autobusů má politickou podporu.

Zájem o cestování na letiště neustále roste. Ropid vyhodnotil, že levnější i ekonomičtější variantou než zdvojené spoje (dva autobusy vyjíždějící hned za sebou – pozn. red.) je využití jednoho vysokokapacitního autobusu. Byly vytipovány linky, na nichž by měly tyto vozy jezdit: kromě 119 na letiště by mohlo jít i o linku 112 do zoologické zahrady v Troji. Ropid je připravený u nás tyto spoje objednat. Otázka je, zda jsme je schopní je koupit nebo pronajmout a provozovat za ekonomicky přijatelných podmínek. Na to nám odpoví jen veřejná zakázka poté, co si ověříme ceny na trhu.