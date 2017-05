Průměrný český boháč? Je mu 52 let, má vysokou školu a nejvíc mu vynáší reality

Nejatraktivnější investicí jsou nyní pro dolarové milionáře nemovitosti. Někteří investoři sice hovořili o možnosti přehřátí trhu, nicméně většina věří, že hodnota nemovitostí, především bytů a kanceláří ve vybraných místech v Praze, ještě nedosáhla maxima.



Zatímco loni nejvíce preferovalo jako investici zemědělskou půdu 41 procent respondentů, letos vnímají milionáři investice do zemědělské půdy jako méně výhodné. V Česku jí věří 28 procent respondentů, což je nejméně za pět let.

Jako důvod poklesu zájmu investoři uvádějí dramatické zvýšení cen zemědělské půdy kvůli jejímu skupování multimilionáři a velkými společnostmi. Objevila se také obava z možné novely zákona o zemědělské půdě, která by umožnila předkupní právo půdy pro zemědělce, kteří na půdě pracují.

Vhodnou příležitost investoři dlouhodobě spatřují i ve startupech, tedy v rychle se rozvíjejících firmách. Na 37 procent respondentů uvedlo, že investují do startupů, většině z nich je přitom méně než 50 let. Vedle toho 29 procent českých dolarových milionářů uvedlo, že investuje do technologických inovací nebo do výzkumu.

Průměrný český milionář má v zahraničí 15 procent všech svých investic. Je mu 52 až 53 let, vystudoval vysokou školu a je majitelem firmy. Není to restituent ani svůj majetek nezdědil, ale vydělal si jej dlouhodobým rozvojem svého podnikání. Svět dolarových milionářů je stále světem mužů. V Česku tvoří muži 86 procent dolarových milionářů. Obdobný trend je možné sledovat i jinde ve světě.

Hlavním zdrojem majetku českých a slovenských milionářů je podnikání nebo práce pro zaměstnavatele (82 procent). Formou dědictví, restituce nebo výhry získaly svůj majetek dvě procenta respondentů, kombinací práce a dědictví 16 procent.

Typický milionář nastartoval své podnikání vlastním přičiněním v 90. letech minulého století, přičemž nemohl počítat s dědictvím nebo výraznějším majetkem od rodičů, jak tomu často je ve vyspělém světě.