Boj o práva zákazníků mobilních operátorů vrcholí. V Senátu

PRAHA Senát ve středu rozhodne o ­osudu klíčového zákona, který má zlepšit postavení klientů mobilních operátorů a provést zemi další fází digitalizace televizního vysílání.

Zákazníci mobilních operátorů po schválení novely telekomunikačního zákona sněmovnou jásali, že se jim uleví. Bylo to však předčasné. Předlohu, jež má zlepšit postavení spotřebitelů a zároveň provést Česko druhou digitalizací televizního vysílání, dnes čeká tuhý boj v Senátu. Na stole leží pozměňovací návrhy, které by mohly zákon prakticky zastavit. A stejně jako před třemi lety sílí tlak operátorů.



Pozměňovací návrhy míří jednak na tu část zákona, která má umožnit přechod na modernější standard digitálního pozemního televizního vysílání DVB-T2. Ale i na tu, která má zlepšit ochranu zákazníka proti jednostranným změnám smluv ze strany telekomunikačních společností, usnadnit přechod mezi poskytovateli či rozšířit pravomoce Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) v dohledu nad operátory a ­v­ postihování jejich prohřešků.

Právě na pokuty, které by regulátor nově mohl vypočítávat z obratu firmy a proti nimž operátoři protestují, míří pozměňovací návrh senátora Zdeňka Nytry (nezávislý). Ten chce tuto možnost ze zákona vypustit a ponechat fixní, i­ když zvýšené horní hranice pokut. Podle něj se regulátor správné výše sankce těžko dopočítá.

„ČTÚ má omezené možnosti určit horní hranici sankce procentem čistého obratu pachatele deliktu, neboť musí vycházet pouze z otevřených zdrojů. Navíc u pachatelů deliktu, kteří nemají poskytování telekomunikačních služeb jako jedinou činnost, si troufám říci, že je nemožné zjistit čistý obrat za tento segment činnosti,“ obhajuje návrh Nytra.

Zákazníci jsou­voliči

Jakékoliv změny v zákoně ale odmítá jeho původce ministerstvo průmyslu a obchodu i­spotřebitelské organizace. Mimochodem předloha kvůli původně přílišné benevolenci k hráčům na trhu stála místo šéfa resortu Jana Mládka (ČSSD) a­ několik úředníků.

„Doufám, že zákon o elektronických komunikacích Senátem projde bez výrazných změn. Zákonodárci by v první řadě měli vzít v potaz, že ochrana zákazníků českých operátorů, tedy jejich voličů, je kvůli tři roky staré doslova protispotřebitelské novele zákona téměř nejhorší v celé Evropě,“ řekl LN Marek Ondroušek, náměstek ministra zodpovědný za agendu elektronických komunikací a digitalizace.

Právě novela zákona před třemi lety umožnila díky přílepku poslance Stanislava Pflégera (ANO), který od té doby opakovaně přiznal, že mu to poradila Asociace provozovatelů mobilních sítí, činit firmám řadu kontroverzních kroků. Vznikly tak například kauzy automatického dokupování datových balíčků, změn programových nabídek či nevyžádaných převodů na jiné tarify. Podle zdrojů LN zástupci operátorů obcházejí horní komorou i­ nyní, asociace to přitom nevyvrací.

„Novela zákona o elektronických komunikacích obsahuje mnoho legislativních nedostatků a je evidentní, že někteří zákonodárci to již pochopili. Nyní, při projednávání v Senátu, se ukazuje, že většina nejasností se týká nikoli části spotřebitelské, ale zejména části televizní,“ uvedl na přímý dotaz výkonný ředitel asociace Jiří Grund.

Dotace na novou televizi?

Televizní část zákona ostřeluje už od projednávání ve sněmovně poměrně čerstvě vzniklá Česká asociace satelitních operátorů. Přestože její argumenty ministerstvo průmyslu i­další subjekty několikrát vyvrátily, ani zástupci asociace boj v Senátu ještě nevzdali.

Na plénu se totiž bude hlasovat i o návrhu senátora Jaroslava Větrovského (bezpartijní za ANO), který chce hned několik zásadních změn. Například prodloužit digitalizaci vysílání téměř o rok a­ půl až do konce června 2022. Zároveň také chce, aby ministerstvo financí vytvořilo podmínky poskytování dotací na nákup nových televizorů či set-top boxů.

„Jde o záměr vytvořit obecný právní rámec kompenzací lidem, aby si pořídili nový přístroj, aniž by k­ tomu dostali jinou přidanou hodnotu, kdy právě ochrana spotřebitelů je základním axiomem celého pozměňovacího návrhu,“ říká Větrovský. Jeho návrh by znamenal vrácení zákona do sněmovny a hrozbu neschválení do podzimních voleb. Život této důležité legislativy po volbách pak lze jen těžko předvídat.

Rozložení sil na schůzi není jasné. Hlasování o budoucnosti českých telekomunikací může ovlivnit docházka senátorů v období dovolených. Například zpravodaj zákona v hospodářském výboru Karel Kratochvíle (ČSSD) LN potvrdil, že podpoří zákon v původním znění. Stejně se usnesl i celý výbor. Kratochvíle se přitom v minulosti hojně vyslovoval na podporu operátorů a nejvíce proslul, když loni pomocí různých procedurálních kliček nejdříve načetl a­ pak na poslední chvíli „odčetl“ pozměňovací návrhy, čímž zmátl senátory a ­zablokoval schválení podobného zákona.