Boj s vozítky segway nekončí. Dostaly zákaz v Praze 2, nesmí ani ke Slavii

PRAHA Lidé na vozítkách segway nově nebudou moci do celé Prahy 2 a části Prahy 10. Pražští radní v úterý schválili rozšíření zóny, kde pro ně platí zákaz vjezdu. Novela vyhlášky má začít platit ještě letos. Zákaz segwayů schválila Praha loni v květnu, z ulic zmizely v prosinci.

Asociace provozovatelů segway se u soudu neúspěšně domáhala zrušení opatření. Zákaz dosud platí v historickém centru a částech širšího centra Prahy.

Na vedení města se obrátilo několik městských částí, které požadovaly zákaz segwayů pro celé své území. Město nakonec schválilo posun hranice zakazující provoz vozítek z Prahy 2 dále na východ.



O rozšíření plošného zákazu zákazu požádaly i radnice Prahy 6 a 11, ale těm Praha nevyhověla. Podle primátorky Adriany Krnáčové (ANO) by však měl být zákaz na Praze 6 zaveden, protože radnice pouze poslala svůj požadavek magistrátu se zpožděním. „Takže jejich požadavek bude reflektován až v dalším nařízení, které bude pravděpodobně ještě letos zpracováno,“ řekla Krnáčová.



Zahrne tak i Prahu 10, a to území ohraničené územím Prahy 2, 3 a 4 a od východu souvislou linií ulic U zdravotního ústavu, Benešovská, Ruská, Bělocerkevská, U Slavie, U Vršovického hřbitova a Bohdalecká. O rozšíření plošného zákazu zákazu požádaly i radnice Prahy 6 a 11, ale těm Praha nevyhověla.

Podle dokumentu, který schválili radní, by měla být změna zveřejněna do 18. srpna. Následně bude muset Technická správa komunikací odmontovat část nynějších značek a osadit jimi všechny příjezdové cesty na nové hranici zóny.

Na provoz segwayů, které využívali především turisté, si v minulosti stěžovaly radnice i obyvatelé centra. Zákaz vozítek Praze umožnila novela zákona o silniční dopravě, který na segwaye původně pohlížel jako na chodce. Za nerespektování nynějšího opatření hrozí až dvoutisícové pokuty.

Proti zákazu podala žalobu asociace sdružující asi dvě desítky provozovatelů. Sdružení se domáhalo zrušení opatření. Podle asociace Praha nezvládla vynutit původní pravidla, a proto provoz raději plošně zakázala, navíc bez řádného odůvodnění.



Senát pražského městského soudu ale konstatoval, že zákaz vjezdu segwayů zavedlo nařízení obce, které nepodléhá přezkumu správním soudem a nelze proti němu podat žalobu.

Po zavedení zákazu začali někteří provozovatelé vozítka používat v centru jako reklamní poutače. Tím ale porušovali tržní řád. Následně tak někteří z nich koupili a v centru provozují elektrické koloběžky, na které se zákaz nevztahuje. Jejich zákaz zatím město neplánuje. „Očekávám, že městská policie je schopna sjednat nápravu. Pokud nám to přeroste přes hlavu, najdeme způsob, jak omezit elektrokoloběžky a přitom neomezit cyklisty. Zatím diskutujeme s Prahou 1, jak by to šlo,“ řekla primátorka Krnáčová (ANO).