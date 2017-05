Miliardáři Křetínskému svitla naděje, jeho větrnému parku možná tetřívek ustoupí

„Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje pro procesní vady zrušilo,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Jana Taušová z tiskového oddělení resortu. Krajský úřad investorovi původně odmítl vydat několik výjimek z ochrany životního prostředí, bez kterých si nelze říct o stavební povolení. Projekt počítá s výstavbou 18 větrných elektráren v katastru krušnohorské obce Moldava, vztyčit je má firma VTE Moldava II. Společnost je součástí Energetického a průmyslového holdingu, kde většinu drží právě Křetínský.

Protože investor hodlá větrníky postavit v biologicky cenných lokalitách Natura 2000 a Ptačí oblast Východní Krušné hory, musí mít v ruce takzvané výjimky z ochrany životního prostředí. Dílčích povolení však od krajského úřadu místo dvanácti dostal jen osm, u zbylých čtyř vzácných živočichů včetně chřástala, bekasiny a hlavně tetřívka řekl úřad „ne“. Realizace parku by totiž dramaticky zasáhla do jejich přirozeného prostředí, což by mohlo ohrozit jejich další existenci.

„Nejvážnější situace je u tetřívka, jehož stavy v celé ptačí oblasti Východní Krušné hory dlouhodobě klesají a zároveň, zřejmě v důsledku odrůstání lesa v imisní oblasti, v posledních čtyřech letech přesunul svá tokaniště přímo do prostoru výstavby,“ vysvětlila už dříve postup krajského úřadu jeho mluvčí Lucie Dosedělová. Křetínského firma se však odvolala k ministerstvu životního prostředí, kde paradoxně podle zjištění serveru Lidovky.cz našla zastání.

Resort ministra Brabce došel k závěru, že neudělení výjimek krajský úřad nevysvětlil dostatečně. „Ministerstvo v rozhodnutí krajského úřadu shledalo procesní vady, které spočívají zejména v nedostatečném odůvodnění a nedostatečném vypořádání námitek odvolatele,“ uvedla bez dalšího Taušová z tiskového oddělení ministerstva. Krajský úřad jen samotné argumentaci přitom věnoval pět stránek, kde svůj postoj formuluje velmi podrobně.

Zdlouhavé povolovací procesy projekt komplikují, přiznává EPH

„Realizace záměru především neumožňuje zachovat jádro veřejného zájmu na ochraně druhu tetřívek obecný, neboť nelze vyloučit, že by výstavbou a provozem plánovaných elektráren bylo za daných okolností negativně ovlivněno dosažení či udržení dobrého stavu tohoto druhu z hlediska ochrany,“ vysvětlil mimo jiné úřad, jehož rozhodnutí má server Lidovky.cz k dispozici. Brabcovu resortu to ale nestačilo, úředníci z Ústí nad Labem tak musí rozhodnout znovu.

Oficiálně Krajský úřad Ústeckého kraje aktuální vývoj nekomentuje. „K vašemu dotazu se v tuto chvíli nemůžeme vyjádřit, protože nemáme k dispozici spis z ministerstva Po seznámení se spisem se budeme rozhodovat o dalším postupu,“ sdělil serveru Lidovky.cz šéf tiskového odboru úřadu Zdeněk Rytíř. Firma VTE Moldava II se svůj záměr snaží dotáhnout už skoro sedm let. Přestože jí nyní ministerstvo nahrálo, délka celého řízení záměru neprospívá.

„Máme stále zájem projekt realizovat, i když zdlouhavé povolovací procesy realizaci komplikují a mohou mít vliv též na rentabilitu celého projektu,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz mluvčí Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Častvaj. V tomto ohledu navíc nelze čekat změnu. Letos totiž definitivní rozhodnutí o výjimkách nepadne. I kdyby tentokrát krajský úřad vyšel EPH vstříc, na ministerstvo se prozměnu odvolá část místních z Moldavy sdružených ve spolku Přátelé zeleného údolí Muldy, jež proti projektu ostře vystupuje.

Křetínský má naopak podporu místní radnice. Vedení obce už od firmy inkasovalo čtyři miliony korun za podporu prosazování záměru, z výnosu samotného provozu má pak do obecní kasy přitékat dva miliony ročně. S provozem parku radnice spojuje další rozvoj obce. „Je to klíčový projekt. Budeme dál utahovat opasky, pakliže se ten projekt bude dál odkládat a nebude se realizovat,“ sdělil už dříve serveru Lidovky.cz místostarostka Eva Kardová. Obec by ráda z „větrných“ peněz financovala třeba výstavbu kanalizace.