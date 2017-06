Brexit je velká příležitost. Česko může být novým domovem britských startupů

LN: Co je to FinTech? Seznam členů CEFTAS obsahuje transakční zprostředkovatele i­jednoduché aplikace pro sledování vlastních příjmů a výdajů...

FinTech je velmi široký obor, zdaleka nejde jen o zprostředkování plateb, nebo co si pod tím lidé obvykle představují. Jde o použití moderních technologií pro finanční služby, třeba pro osobní účetnictví. To, co vidíme dnes, je jen pověstná špička ledovce, ta už ale začíná čím dál víc vykukovat na hladinu i u nás. Ze začátku jde o ­lepší funkce, které tradiční finanční instituce nenabízejí, nebo ne tak rychle jako malé startupy, které jsou ve světě IT tahouny inovací.

Možnosti, které přijdou i do světa peněz třeba s nástupem umělé inteligence a automatizace, jsou obrovské. Už dnes se toho spousta dělá „samo“ pomocí počítače, v blízké budoucnosti ale uvidíme jasný nástup robobankéřů. Mluvíme dnes o kompletní digitální transformaci ekonomiky, a ta se ovšem týká i jejího takříkajíc oběhového systému v podobě finančních služeb. Vše se změní a naše asociace je tady právě od toho, aby pomohla všem na trhu se na tyto změny připravit a využít je ve prospěch celé české ekonomiky.

LN: CEFTAS existuje necelý rok, zatím o ní ovšem nebylo příliš slyšet. Jaké jsou cíle asociace?

V prvé řadě je to aktivizace FinTech komunity, hlavně s cílem přilákání nových investic. Chceme, aby těchto firem v České republice působilo mnohem víc, k ­čemuž by mohl být dobrou příležitostí brexit. Rovněž je to komunikace na venek, přiblížení toho, co FinTech je širší veřejnosti. Když jsem si dělala malý průzkum mezi svými přáteli a známými, málokdo věděl, co to FinTech znamená. Dále se chceme podílet na větší adopci FinTech řešení a ­v ­neposlední řadě samozřejmě chceme, aby v ­Česku a v Evropské unii bylo příznivější regulatorní prostředí.

LN: V čem konkrétně?

Na evropské úrovni je stále velkým problémem fragmentace trhu. Stále zde existuje 28 různých prostředí, a to jak legislativních, tak technologických. Například se mi v Paříži stalo, že bankomat nedokázal komunikovat s ­mojí kartou.

Na národní úrovni bychom v ­prvé řadě chtěli dosáhnout vytvoření jakéhosi regulatorního pískoviště, kde by si firmy mohly vyzkoušet v praxi, jak jejich inovace fungují a jak vyhovují legislativě. To pro FinTech vytvořila například Velká Británie. Dovedu si přitom představit, že takové regulatorní pískoviště by v Česku našlo uplatnění nejen pro FinTech startupy, ale pro startupy obecně.

LN: Jak může českou FinTech scénu ovlivnit brexit? Mohou se startupy z FinTech mekky Londýna přestěhovat do Prahy?

Nejsme naivní, Praha není jediným místem, kam by firmy z Londýna mohly přesídlit. Pokud pro to ale nic neuděláme, tak se to určitě nestane. Pro mnohé společnosti, které budou chtít začít s ­podnikáním v Evropě, bude jednodušší otevřít pobočku v zemi jednotného evropského trhu. Pokud se nám tu podaří vytvořit inovacím příznivé prostředí, například právě pomocí regulatorního pískoviště, může být Praha favoritem. Koneckonců, je to krásné město přímo uprostřed Evropy.

LN: Plánujete také nějakou aktivní kampaň na přilákání FinTech startupů, nebo to hodláte ovlivňovat jen nepřímo?

Takové snahy musí probíhat na všech úrovních. Prahu samozřejmě není třeba příliš propagovat, ale ani když zde vytvoříme zázemí, neznamená to automaticky, že se nám sem začnou firmy hrnout. Konkurence je dost, ať už jde o Berlín, Frankfurt, Vídeň nebo teď už třeba i Polsko.

V první vlně už plánujeme různé eventy a konference, které by měly mezi FinTech společnostmi a investičními fondy vzbudit zájem o­ Česko.

LN: Dá se říci, které technologie v­širokém záběru FinTech oboru hrají prim?

V současnosti asi mobilní platby ve všech svých podobách a nástroje pomáhající spravovat vlastní finance. Do budoucna to bude automatizace a využití umělé inteligence, a to jak právě ve správě financí, tak třeba pro kontakt finančních institucí se zákazníky.

Fintech je velmi mladé a dynamické odvětví, ale i u nás proběhlo například loni 6,3 milionů plateb prostřednictvím systému PayU, počet klientů společnosti Twisto, která nabízí odložené platby, přesáhl 150 tisíc, v aplikaci Spendee bylo zaevidováno 21,5 milionu plateb a účetní startup Trivi zúčtoval jen za první čtyři měsíce letošního roku 16 tisíc dokladů v hodnotě přes 160 milionů korun.

LN: Finační byznys je jeden z nejtvrdších, zároveň zde ale vzniká stále více firem. Čím to, že tradiční banky a nové startupy žijí vedle sebe a spolupracují? To se v jiných oborech moc nevidí...

Technologie se hodně rychle vyvíjejí a banky, které jsou většinou velkými kolosy, nemusí reagovat dost pružně. Z toho důvodu jim spolupráce se startupy dává smysl. Banky si uvědomují, že musí nabízet inovativní řešení, a­ toto jim pomáhá držet krok s dobou a zůstat konkurenceschopnými. Nemyslím si, že by se to dalo srovnávat s­Uberem nebo Airbnb, které své obory doopravdy boří. FinTech startupy v drtivé většině musejí využívat bankovní infrastrukturu; leda by si založily vlastní banku...

LN: Co třeba peer-to-peer platby, půjčky a další služby, které probíhají přímo mezi uživateli, bez prostředníka? To není přímá konkurence bank?

Možná částečně do budoucna, ale rozhodně není hlavní motivace obcházet banky, ale přinášet úplně nové služby. Cílová skupina například u takzvaných P2P služeb je trochu jiná. V oblasti rychlých a ­malých úvěrů se lidé mohou z­ mnoha důvodů uchýlit spíš k některé z P2P platforem. Pro hypotéku, které jsou dnes klíčovým bankovním produktem u ­nás, si ale půjdou stále do tradiční banky.

Je pravda, že monopol na platby padne s příchodem nového zákona o platebním styku, který přinese do českého právního řádu takzvanou PSD2 směrnici Evropské unie. Uvidíme, jak to bude s­ jeho schvalováním, zda se do konce volebního období stihne. Ať to ale dopadne jakkoliv, chceme být nápomocní při přípravě prováděcích předpisů a hlavně zavádění do praxe, aby na změně vydělaly jak banky, tak malé firmy, regulátoři a především zákazníci.

LN: Mezi členy asociace však banky chybí. Má to nějaký důvod?

Zkrátka na to zatím jen nedošlo. My se tomu rozhodně nebráníme. Dokonce řada našich garantů pochází z bankovního sektoru.