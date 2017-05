British Airways zrušily své londýnské spoje. Mohl za to výpadek počítačů

Zatím není jasné, kolik letů je postiženo, poznamenala stanice BBC na svém webu. V Praze systém funguje, situace v Londýně se podle mluvčí pražského letiště Mariky Janouškové dotkla zatím jednoho příletu a jednoho odletu.



„Předpokládáme, že je to způsobeno tou situací v Londýně. Podle našeho dispečinku u nás k žádnému výpadku nedošlo,“ řekla Janoušková. Dodala, že jedno letadlo British Airways, které už mělo z Prahy do britské metropole odletět, zatím vyčkává na zprávy z Londýna a další má přílet do Prahy zhruba o hodinu opožděn.

Přistání se předpokládá ve 13:50 namísto plánovaných 12:55. Na londýnském letišti Heathrow hlásí cestující dlouhé fronty a zpožděné lety, poznamenala agentura AP a připomněla, že tisíce Britů vyrazily na cesty, aby si užily prodloužený sváteční víkend.