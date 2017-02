Brusel vyhlásil stopku otravným telefonátům

Neděle ráno. Na stolku zvoní telefon. Neznámý hlas nabízí novou službu. „Odkud máte mé číslo?“ „Náhodně ho vytočil počítač.“ Tuto diskusi zná snad každý, kdo měl co do činění s call centrem. Obtěžujícím telefonátům by však už brzy měl být konec. Počítá s tím návrh evropské směrnice na ochranu soukromí, podle něhož budou smět být vytáčena jen čísla lidí, kteří k tomu dají předem souhlas.

Věta o náhodném výběru totiž není pravdivá. Je to základní poučka, kterou před časem nynější redaktor LN, tehdy ještě jako jeden z nováčků v nejmenovaném pražském call centru, dostal od tamního supervizora. Tyto firmy disponují velkými databázemi čísel, mnohdy i propojených se jmény a dalšími údaji. Získávají je od telekomunikačních operátorů, obchodních partnerů, na internetu...

„Spamy a přímé marketingové komunikace budou vyžadovat souhlas předem. Bez ohledu na technologii budou muset uživatelé dát souhlas předtím, než se na ně nevyžádaná komerční sdělení obrátí,“ vysvětluje v rozhovoru pro LN komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitelů Věra Jourová. Takzvaná ochrana proti spamu se tak vztahuje nejen na e maily a reklamní esemesky, ale i na telefonáty. Státy EU však budou mít možnost nařízení aplikovat i tak, že spotřebitelům umožní vyhnout se marketingovým hovorům. Například tím, že své telefonní číslo budou moci zapsat na zvláštní seznam odmítajících tyto hovory. Novinkou rovněž je, že call centra už se nebudou moci schovávat. Firmy, které budou potenciálním klientům volat s komerčními sděleními či nabídkami, budou povinny používat viditelná čísla a speciální předvolbu, ze které volaný hned pozná, že jde o marketingový telefonát.