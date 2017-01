Bruselu došla trpělivost. Poslal do Prahy člověka, aby ohlídal rychlý internet

Před dvěma lety představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR plán rozvoje vysokorychlostních sítí NGA, který je podmínkou pro vyčerpání 14 miliard korun evropských dotací. Schválení se dočkal až letos na podzim.



Vypsat výzvu se však nepodařilo a peníze na kvalitní internetové připojení pro miliony domácností se vzdalují. Dotační program je tak rekordní nejen svou hodnotou, ale také zpožděním.

Česko teď čeká na verdikt Evropské komise, který by měl přijít do konce roku, závazný termín ale není. Brusel přitom lapálie se vznikem nezbytného národního plánu znervóznily natolik, že do Prahy vyslal externího experta, jehož úkolem bylo dohlédnout na to, aby výsledný dokument měl potřebnou úroveň.

„Samozřejmě kdyby práce probíhaly hladce, moje aktivity by nebyly pro Evropskou komisi potřebné. Měl jsem dojem, že situace byla pro Komisi dost nečitelná,“ řekl v rozhovoru pro LN Ján Šebo ze slovenské společnosti TelTemp.

„Podle mého názoru dokument schválený českou vládou má předpoklady, aby ho schválila Evropská komise,“ dodal Šebo, který má zkušenosti s přípravou „operačného programu Informatizácia spoločnosti“, ze kterého se Slovensku v minulém období podařilo vyčerpat přes 818,5 milionu eur, tedy 97,03 procenta všech prostředků.

Podle zástupců českého ICT průmyslu však ani výsledný dokument není vyhovující. Spory se vedou především o takzvaná bílá místa, která je potřeba pokrýt, nebo o velikost sídelních jednotek, na které budou dotace vypisovány. První dotační výzva, která měla být vypsána v prosinci, se tak odsouvá na leden, ale spory s odbornou veřejností ji pravděpodobně pozdrží zhruba do března.

„Nepamatuji se, že by nějaký program měl takové zpoždění. Je tu tříletý skluz, přitom jde o zásadní program celého OPPIK s podílem přes deset procent celkové alokace,“ říká Ondřej Beránek z poradenské společnosti eNovation zabývající se veřejnou podporou.

Čtvrtá prioritní osa operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost kromě rozvoje NGA zahrnuje i podporu datových center. A zatímco šest miliard korun na tuto oblast se čile čerpá a datová centra v tuzemsku rostou jako houby po dešti, ze 14 miliard se nevyčerpalo nic a hrozí, že to tak i zůstane.

Nadcházející rok přitom bude pro využití rekordní finanční injekce klíčový. Projektový cyklus totiž trvá minimálně tři roky. Od vypsání výzvy přes přihlášky po jejich vyhodnocení uběhne nejméně rok. Další dva roky trvá projektování, vykoupení věcných břemen, stavební povolení a další potřebné věci. A co se do konce roku 2020 neschválí, na to evropské peníze nepřitečou. V celém procesu tak nezbývá prostor pro jediné zaškobrtnutí státu ani firem.

Poslední šance

Jelikož rok 2017 je v polovině programovacího období, proběhne také zhodnocení dosavadního vývoje. Bude to tak poslední šance zvážit reálné možnosti na rozdělení dotací a peníze případně převést na jiné projekty. V opačném případě hrozí, že špatně vypsané výzvy buď poškodí trh, nebo miliardy úplně propadnou.

Dvojice výzev plánovaných na příští rok a zájem o ně tak napoví, jestli se české domácnosti po roce 2020 skutečně dočkají připojení o rychlosti alespoň 30 megabitů za sekundu a polovina z nich dokonce 100 megabitů.

„Materiál neplní podmínky, které si Evropská komise stanovila, což ohrožuje jeho schválení, bez kterého nelze čerpat prostředky OPPIK, určené na podporu vysokorychlostního internetu. Je to velká škoda a rozvoj sítí nové generace bude pomalejší,“ uvedl mluvčí Výboru nezávislého ICT průmyslu Rostislav Kocman s tím, že regionální operátoři sítě NGA stavějí už nyní bez dotací.