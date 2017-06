Za Blankou možná další tunely nebudou. Praha prověří povrchovou variantu

Tendr na dodavatele studie má město vypsat v polovině července a konečnou variantu vybrat na jaře 2018. Řekli to náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) a zastupitel Matěj Stropnický (SZ). Dohodu v úterý ještě projednají pražští radní.

ANO s ČSSD prosazují variantu pracovně nazývanou Vlasta s několika tunely přes Balabenku. někdy bývá kvůli návaznosti na tunelový komplex Blanka lidově označován také jako Blanka 2. S touto náročnější variantou Trojkoalice nesouhlasí a požaduje rozpracování druhé, převážně povrchové varianty.

„V půlce července město zadá externí studii, která prověří možnost zkapacitnění některých komunikací. Zároveň paní náměstkyně (Petra) Kolínská (SZ) předloží v půlce července zadání započetí změny územního plánu v tom rozsahu, jaký potřebuje městský investor a následně projektanti,“ řekl Dolínek.

Petr Dolínek.

Podle Stropnického se přípravy na výstavbě okruhu úterní dohodou nezastavují. „Město ale předtím, než se definitivně rozhodne, tak bude mít na stole dvě porovnatelné varianty, jednu z nich vzešlou ze soutěže. Teprve na jaře příštího roku se rozhodne, zda bude investovat do té drahé varianty, nebo do té levnější, o kterou budeme usilovat my,“ řekl Stropnický.

Město nyní soutěží projektanty dostavby okruhu. To úterní dohoda nezastavila.

Varianta za 40 miliard korun

Stavba trasy, kterou prosazují ANO a ČSSD, by v případě schválení mohla začít v roce 2023 a náklady jsou odhadovány na 40 miliard korun. Délka trasy má být 10,25 kilometru a bude se skládat ze tří úseků.

Varianta Trojkoalice neplánuje vybudování jedné velkokapacitní komunikace, ale počítá s vedením dopravy po dvou už existujících trasách. Jedna by vedla od Pelc-Tyrolky Povltavskou ulicí směrem na Českobrodskou. Na ní by byl tunel pod Malešicemi. Druhá by řidiče vedla z Holešoviček přes Průmyslový polookruh.

Ideální řešení neexistuje

Podle Boháče, ředitele pražského Institutu pro plánování a rozvoj „ideální řešení neexistuje. Tunelové dokončení Městského okruhu má vysokou dopravní kapacitu, lepší dopad na životní prostředí z hlediska hluku a znečištění, je to ale velmi nákladné řešení a nese s sebou negativní dopady na městské prostředí.“

Městský nebo také vnitřní okruh staví hlavní město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem do Prahy 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou až k Barrandovskému mostu a Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. První část okruhu začala fungovat v 80. letech, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.