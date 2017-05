Budvar vítá nastupujícího ředitele Dvořáka pivnicí s novým designem

Nový kabát, zavedená značka. Budějovický Budvar začal od základu inovovat svůj koncept značkových restaurací Budvarka. První dvě v novém designu zahájily provoz v domovských Českých Budějovicích, další se chystají. Do dvou let chce mít tento čtvrtý největší pivovar u nás nový koncept Original pivnice Budvarka v každém krajském městě.

Národní podnik takhle modernizuje svou dosavadní síť značkových restaurací In Loco a Budvarka, kterých má aktuálně po Česku jedenáct. „Po více než 20 letech jsme přistoupili k zásadní změně designu i celkového pojetí našich značkových restaurací. říká obchodní ředitel Budvaru Robert Chrt.

Projekt přišel těsně před nástupem nového ředitele Budvaru Petra Dvořáka a v době, kdy všichni velcí konkurenti už využívají modernizované restaurace a v nich technologicky nejlepší způsob čepování piv jako svou úspěšnou marketingovou prezentaci, jakousi výkladní skříň.

Což platí zejména pro dvojku trhu Staropramen, který před 18 lety odstartoval v Česku dnes zřejmě nejúspěšnější restaurační koncept pivovarů – Potrefené husy. Shodou okolností právě u jejich zrodu Dvořák stál, tehdy ještě jako brand manažer značky Staropramen.

Načasování nových Budvarek s příchodem uznávaného marketingového odborníka, který dnes nastupuje na pozici nejvyššího šéfa Budvaru, je však jen náhodné. Podnik začal projekt připravovat ještě před zahájením výběrového řízení - za předchozího šéfa Jiřího Bočka, který koncem loňska kvůli zdravotním problémům rezignoval na funkci.

Úkol zní jasně – oživit prodej

První restaurací v moderním kabátu byl v březnu podnik v českobudějovickém hotelu Malý pivovar, oficiálním startem se ale minulý týden stala pro Budvar pětimilionová přestavba jeho vlastní pivnice v budově podniku, fungující od roku 1996.

Představitelé pivovaru uvádějí, že „hosté najdou v každé modernizované Budvarce dokonale ošetřené čepované pivo, jedinečnou českou gastronomii, profesionální a kvalitní servis a nadčasové prostředí moderní a zároveň tradiční pivnice.“ A přesně o tohle všechno jde ve všech značkových restauracích, ve kterých pivovary uplatňují svůj vliv.

Budvarky jsou výjimkou, ale často jde o formu franšízy, kde pivovar zajistí jednotný interiér, co nejčerstvější dodávky piva, dohlíží na jeho čepování, někde i doporučuje styl gastronomie, zajišťuje reklamu a propagaci celého konceptu, majitel zařízení za to pivovaru platí franšízové poplatky.



Pro pivovary je to jedna z mála možností, jak oživit prodej čepovaných piv a mít co nejvíce pod kontrolou úroveň a kvalitu prodeje. Odbyt piva v gastronomii, který je z hlediska ziskovisti pro pivovary výhodnější než dodávat pivo do obchodů, totiž vytrvale klesá. Loni se v českých hospodách, barech a restauracích prodalo pouze 39 procent celé domácí spotřeby piva.

Vzor Potrefená husa

Ale potvrzuje se, že ve značkových podnicích pivovarů naopak prodeje spíš rostou. „Stále registrujeme velký zájem nových franšízantů o náš koncept, ale ne všechny zájemce můžeme uspokojit. Koncept Potrefená husa je totiž svým charakterem určen pro větší města a ve většině z nich už jedna či dvě Potrefené husy fungují,“ říká Jan Trochta, manažer značkových restaurací ve Staropramenu.

Potrefených hus už funguje po Česku na 30, pro menší města připravil v roce 2014 Staropramen další koncept, nazvaný Naše hospoda. Těch je v provozu 7, dvě nové se budují. Ve velkém rozjel sítě svých značkových restaurací i lídr trhu Plzeňský Prazdroj. Nejprémiovější sítí, určenou v první řadě pro značku Pilsner Urquell, jsou Pilsner Urquell original restauranty (PUOR), kterých už funguje 27.

Stejný počet hospod se registruje v síti Original 1869, která se zaměřuje na značku Gambrinus. Prazdroj ale také kontroluje už 32 Kozloven, 15 Radegastoven a 6 Excelent pubů.

Na vlastní značkové restaurace sázejí i další pivovary. Včetně Heinekenu, který pod názvem Šalanda ovládá v Česku už desítku restaurací a letos chystá dvě nové v Mělníku a pražském Karlíně. Kouzlo pivnic s dohledem nad čepováním vlastních piv objevují i menší pivovary. Například humpolecký Bernard už má u nás šest Bernard pubů a buduje další. Jiné pivovary, třeba Svijany, nemají vyloženě vlastní koncept restaurací, ale spolupracují s vybranými hostinskými na dodávkách piv a kontrolují kvalitu jejich čepování.