Ekonomický zázrak? Byty OKD vynášejí majitelům další miliardy

V roce 2004 je znalci ocenili mizivou hodnotou 40 tisíc korun za byt, dnes mají podle posudků cenu desítek miliard. A svým současným majitelům navíc další miliardy přinášejí.



Jak vyplývá z veřejně dostupných zdrojů, lucemburská společnost Fondy Bydlení 3, která byty nyní vlastní, svůj podíl koncem loňského roku dala do zástavy, aby získala bankovní úvěr. A ten skutečně obdržela.

Mezinárodní skupina CBRE se sídlem ve Spojených státech jí za to poskytla půjčku až do výše 33,7 miliardy korun. Splatit ji musí do roku 2026.

Není jasné, na co mají peníze přijít. Za lucemburskou firmou má stát realitní fond Round Hill Capital, který byty před více než rokem a půl koupil od podnikatele Zdeňka Bakaly za nezveřejněnou cenu. Nicméně už tehdy se objevily nejasnosti ohledně toho, kdo za transakcí skutečně stojí.

Mluvčí Round Hill Capital Jiří Reichl na dotazy Lidových novin ohledně úvěrové linky neodpověděl.

Zlaté vejce generuje zisk

Jisté je, že bývalé hornické byty vyvedené z OKD jsou bez nadsázky zlatým vejcem a jejich hodnota stále roste. Posudek společnosti RSM Tacoma z loňského července je ohodnotil přibližně na 26 miliard korun.



„Je to naprosto zásadní důkaz, že cena bytů byla při privatizaci dramaticky podceněna,“ říká advokátka Hana Marvanová, která zastupuje nájemníky hornických bytů. Ti už roky usilují, aby mohli nemovitosti odkoupit za zvýhodněných podmínek.