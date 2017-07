Byty v místech, která patřila strojům. Nejsou pozemky, developeři staví v továrnách

Několikrát za měsíc některý z developerů oznámí akvizici pozemků, na nichž dříve stávaly významné průmyslové podniky. Jen namátkou: Skanska Reality koupila od společnosti Codeco, za níž stojí podnikatel Petr Speychal, několik vysočanských průmyslových staveb v těsné blízkosti stanice metra Kolbenova.



Místo nich hodlá postavit novou čtvrť se zhruba tisícovkou bytů. Skanska Reality vlastní též takzvaný brownfield (nevyužité území) v Malešicích či areál bývalých pekáren v Michli.

Central Group odkoupil od společnosti Tesla areál Tesly Hloubětín. Na téměř sedmihektarovém pozemku plánuje vybudovat čtvrť s obchody a restauracemi. Další pražský projekt společnost plánuje na parcelách Nákladového nádraží Žižkov. V blízkosti tohoto brownfieldu se nachází sídlo společnosti Cetin, kterou Central Group získala od PPF i s přilehlými pozemky. I ty hodlá firma po změně územního plánu využít převážně pro rezidenční výstavbu.

Kdysi slavnou továrnu Walter v Jinonicích, kde se vyráběly letecké motory, revitalizuje investiční skupina Penta. Vzniknout zde má až 600 bytů a 50 rodinných domů. Kancelářská část nabídne 80 tisíc metrů čtverečních. První dokončenou administrativní stavbou je objekt Aviatica, zkolaudováno zatím bylo 115 bytů.

Administrativní budova Aviatica.

Začátkem letošního roku Penta koupila areál bývalého nuselského pivovaru. Na pozemcích plánuje postavit novou čtvrť za dvě mi liardy korun. Zahrnovat bude až 400 bytů, v památkově chráněné budově pivovaru ze 17. století vzniknou kancelářské a obchodní prostory. První studie území předběžně počítají s novým náměstím, kavárnami a restauracemi.

„Jsou to krásná místa s velkou rozvojovou plochou. Není úplně běžné, že má developer šanci postavit novou městskou čtvrť, jako je to v případě Waltrovky,“ vysvětluje důvody akvizic brownfieldů David Musil, ředitel pro rezidenční výstavbu v Pentě.

Výčet developerů, kteří se vrhli do přeměny bývalých průmyslových areálů, by mohl pokračovat.

„Vzhledem ke stále menšímu počtu příležitostí v centrálních lokalitách developeři hledají alternativy. Jednou z nich jsou právě bývalé továrny nebo skladové areály v centrálních městských částech,“ objasňuje důvody stále častějších akvizic brownfieldů Pavol Bak, vedoucí oddělení Small &Medium Investments poradenské firmy Jones Lang LaSalle (JLL).

Atraktivní z nouze ctnost

Zájem o bývalé průmyslové areály podpořil také růst cen nemovitostí. „Brownfieldy jsou zpravidla v širším centru a bývají to větší rozvojová území. Růst cen nemovitostí již nějaký čas ospravedlňuje značné náklady na jejich revitalizaci, proto jsou pro developery atraktivní,“ vysvětluje David Musil z Penty.

O tom, zda na místě továrny vyrostou byty, nebo kanceláře, rozhoduje lokalita, velikost pozemku a jejich umístění. „Pokud se pozemek nachází v etablované kancelářské oblasti, převládá kancelářské užití,“ říká Blanka Vačkova, vedoucí oddělení průzkumu trhu JLL. To je případ nově dokončené kancelářské budovy Five společnosti Skanska nedaleko stanice metra Anděl, která stojí na místě bývalého tramvajového depa, z něhož zůstala pouze historická zeď.

Rozsáhlejší projekty, například Waltrovka, většinou kombinují rezidenční a kancelářskou výstavbu.

„Pro pozemky s dobrou dopravní dostupností, v rezidenční oblasti, v klidnější lokalitě as blízkostí zeleně je vhodnější rezidenční využití,“ upřesňuje Vačkova z JLL.

Bydlení v bývalých průmyslových areálech je žádané. Vznikají tam atypické bytové komplexy, které lákají moderním industriálním designem a netypizovanými dispozicemi. „Klienti jsou za designový byt v dobře dostupné lokalitě ochotní zaplatit často vyšší cenu než u typizovaných novostaveb,“ tvrdí Pavol Bak.

S podporou města to jde líp

Výhodou brownfieldů je dobrá dopravní dostupnost, v jejich blízkosti jsou také obchody a další vybavenost. „K dalším přednostem lze zařadit příznivý postoj města a ve většině případů také místních obyvatel, pro které zvelebení areálů zvyšuje kvalitu okolního prostředí,“ říká Vačkova z JLL.

Developeři tvrdí, že přesto získat stavební povolení v těchto areálech jednoduché není. „Přitom v řadě evropských zemí pro tyto případy existuje podpora města i státu při vyřizování veškerých povolovacích procesů,“ po ukazuje David Musil z Penty.

V Praze je stále dost brownfieldů, o nichž se developeři mohou ucházet. Problémem ale je, že řada velkých transformačních ploch, jako je například nádraží Bubny, je pod stavební uzávěrou.

„Je důležité, aby Praha otevřela možnost stavět na brownfieldech. Pokud to neudělá, bude se nadále stavět především na periferii, v méně příznivých lokalitách na okraji Prahy nebo ve Středočeském kraji,“ říká mluvčí Institutu plánování a rozvoje Marek Vácha. To je pro město nejen drahé, ale znamená to značnou dopravní zátěž, protože lidé musí dojíždět.

Bývalé průmyslové areály lákají developery i mimo Prahu. Společnost CPI Radovana Vítka připravuje přestavbu bývalého areálu Zbrojovky Brno. Projekt počítá s rezidenční výstavbou, ale is novými průmyslovými objekty určenými pro lehčí výrobu. Firma CTP, která se převážně specializuje na výstavbu logistických areálů, začala s revitalizací brněnské textilky Vlněna. Během deseti až dvanáct let vyrostou v areálu bytové a kancelářské objekty.

„Obdobné projekty jsme zaznamenali i v Plzni, Liberci av Českých Budějovicích,“ dodává Pavol Bak z JLL. Všechny spojuje to, že se nacházejí v centrálních a dobře dostupných lokalitách.