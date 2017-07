BYZNYS DNE: Hypothenemus hampei nám prodraží turka

Dáte si dobrou brazilskou kávu? Možná vás už brzy vyjde pěkně draho. Pěstitelé kávy v části Brazílie bojují s ­největším zamořením brouky napadajícími plody za poslední dobu. Ještě než se tento problém objevil, vláda očekávala, že letos produkce kávy klesne o ­11 procent. Jako důvod uváděla špatné počasí a vyčerpání rostlin po vysoké sklizni v loňském roce, uvedla agentura Reuters.

Brazílie je největším pěstitelem kávy arabika na světě. Kávu ohrožuje kůrovec s latinským názvem Hypothenemus hampei, česky nazývaný drtník Hampeův, jehož samičky kladou vajíčka do kávovníkových plodů. V Brazílii se po 40 let až do roku 2013 používal v boji s tímto hmyzem pesticid endosulfan, ten je ale nyní zakázaný, což podle některých pomohlo k šíření tohoto škůdce.



V tempu shromažďování zlata v devizových rezervách vede Rusko před Tureckem a­ Kazachstánem. Český zlatý poklad se letos zmenšil. Vyplývá to z pravidelné měsíční zprávy sdružení World Gold Council.

Americké internetové společnosti Alphabet, která vlastní vyhledávač Google, klesl ve druhém čtvrtletí zisk o­ 28 procent na 3,5 miliardy dolarů, v přepočtu 78,2 miliardy korun. Pokles, který byl nejvyšší od čtvrtého čtvrtletí 2008, způsobila pokuta od Evropské komise. Bez jejího započítání by zisk firmy stoupl o 28 procent na 6,3 miliardy dolarů a obrat by vzrostl o 21 procent na 26 miliard dolarů, hlavně díky růstu příjmů z reklamy. Další vyšetřování společnosti v Bruselu nadále probíhá.

Řecká vláda vydala pětileté dluhopisy v hodnotě tří miliard eur, v přepočtu za zhruba 78 miliard korun. Země se tak po tříleté přestávce vrátila na dluhopisové trhy. Nová emise dluhopisů podle agentury Reuters představuje významný krok Řecka k získání finanční nezávislosti a k opuštění mezinárodního záchranného programu v příštím roce.

České finanční úřady v prvním pololetí vybraly na dani z přidané hodnoty (DPH) zhruba 180 miliard korun, což je meziroční růst o 14 procent. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral o osm procent více, zhruba 93 miliard korun. Vyplývá to z dat zveřejněných Finanční správou na internetu. Meziročně vyšší daňové příjmy finanční správa zaznamenala také u daní z příjmu fyzických osob.