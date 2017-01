BYZNYS DNE: Křižák z Wall Street si došlápl na největší německou banku

Největší německá banka Deutsche Bank zaplatí v USA v přepočtu 2,4 miliardy korun, aby urovnala obvinění z daňového podvodu. Oznámil to newyorský prokurátor Preet Bharara, známý svými „křižovými výpravami“ proti nekalostem finančníků. Právě do jeho kompetence totiž spadá slavná Wall Street. Deutsche Bank se podle amerických úřadů v roce 2000 pomocí sítě firem snažila ukrývat peníze před správcem daně. Deutsche Bank se podle Bharary v rámci dohody o urovnání ke snaze vyhnout se placení daní přiznala. Tvrdou ruku zákona jmenoval do funkce prezident Barack Obama a stal se dokonce námětem pro seriálovou postavu. Uvidíme, jak se mu bude dařit za časů nového prezidenta Donalda Trumpa, který má v administrativě letitého korunního prince nechvalně proslulé banky Goldman Sachs.

Trumpovým trumfem jsou ovšem pracovní místa jejichž zvýšení slíbil voličům. Soukromí zaměstnavatelé ve Spojených státech přitom v prosinci vytvořili zhruba 153.000 nových pracovních míst, což je méně než se očekávalo. Americké ministerstvo práce oznámilo, že počet nových žadatelů o podporu v nezaměstnanosti nicméně minulý týden klesl o 28 000 na zhruba 235 000 osob. Uvidíme jak nový prezident naplní své sliby.



Prodej nových osobních aut v Česku loni vzrostl o 12,5 procenta na rekordních 259.693 vozů. První je podle Svazu dovozců automobilů Škoda Auto s tržním podílem 31,7 procenta, která zvýšila prodej o více než 11 procent na 82.267 aut. Následují Volkswagen s růstem o 12 procent na 26.598 vozů a automobilka Hyundai, která prodala 20.992 aut, tedy o sedm procent více než v roce 2015.

Hodnota kybernetické měny bitcoin se včera propadla o více než 20 procent a vrátila se pod hranici tisíce dolarů. Bitcoin tak ztrácí vysoké zisky z minulých týdnů a zaznamenává nejhlubší denní ztrátu za téměř dva roky. Hodnota bitcoinu odpoledne na evropské burze Bitstamp klesla na 885 dolarů za jednotku z ranních asi 1130 dolarů. Sestoupila tak nejníže od 25. prosince, počátkem týdne se přitom bitcoin poprvé za tři roky vyšplhal nad tisíc dolarů a ve středu vystoupil na tříleté maximum 1130,90 dolaru, což bylo jen asi 24 dolarů pod rekordním maximem. Za celý loňský rok bitcoin získal 125 procent.