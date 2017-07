BYZNYS DNE: Microsoft končí s ­Malováním

Každý, kdo někdy seděl u­ osobního počítače, ho alespoň jednou použil. Ne, nejde o kalkulačku, poznámkový blok, mailový klient ani textový editor. Ale o ten nejjednodušší grafický program, známý i v dřívějších českých verzích systému Windows jako Paintbrush, v­ novějších jako Malování.

Jednoduchý grafický editor, který toho moc neumí a ve kterém si už neuvěřitelných 32 let čárají jak děti, tak dospělí a v­ němž vznikl bezpočet jednoduchých i­ překvapivě složitých nákresů. A který má také na kontě ty nejstrašnější zrůdnosti digitální tvorby. S tím je ovšem konec: Microsoft oznámil, že program Malování končí a v další verzi Windows 10 letos na podzim se už neobjeví. S ním přijdeme třeba i o jednoduchý poštovní prográmek Outlook Express, ale jen nad Malováním ukápla slza nostalgie. Takhle vypadá konec jedné éry našich digitálních životů.



Řecko se po tříleté přestávce vrací na dluhopisové trhy. Ministerstvo financí v Aténách včera oznámilo, že hodlá investorům nabídnout novou emisi pětiletých dluhopisů, a to možná již dnes. Řecko v roce 2010 v důsledku finanční krize ztratilo přístup na dluhopisové trhy. Dočasně se na ně vrátilo dvěma emisemi v roce 2014. Pak ale přišly volby a další fáze krize, v níž levicová vláda Alexise Tsiprase nebyla dlouho ochotna sjednat dohodu o novém úvěrovém programu, což srazilo nadějně se vyvíjející řeckou ekonomiku zpět do recese. Řecko se nakonec předloni dohodlo s eurozónou na třetím záchranném programu, v jehož rámci by mělo v průběhu tří let dostat až 86 miliard eur.