BYZNYS DNE: Platy šéfů velkých firem, jsou chyba, říká světoznámý ekonom

Pod populárním souslovím udržitelný rozvoj se zdaleka neskrývá jen ochrana přírody nebo recyklovatelné láhve na vodu, jak si pravděpodobně vybaví drtivá většina lidí.

„Dejte lidem dostupné a kvalitní vzdělání a zdravotní péči, zajistěte jim slušnou práci, odpovídající platy a postarejte se o to, abychom nezničili planetu,“ prohlásil v sobotu na své přednášce na pražské právnické fakultě světoznámý americký ekonom Jeffrey Sachs.

Trump je v zajetí ropné lobby

Poradce generálního tajemníka OSN a profesor Kolumbijské univerzity se opřel do současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž odmítá klimatické dohody podepsané jeho předchůdcem Barackem Obamou.

Podle ekonomického guru amerických demokratů je nová republikánská administrativa v zajetí ropné lobby. „Vždyť předal ministerstvo zahraničí do rukou Exxon Mobilu,“ prohlásil v narážce na nového šéfa resortu Rexe Tillersona, který dosud seděl v čele těžařského gigantu.

České rovnostářství je výhoda

Příznivec modelu skandinávského sociálního státu, jehož žena Sonia mimochodem pochází z české metropole, zkritizoval i současnou úroveň nerovnosti v USA, která je podle něj už neúnosná.

Například generální ředitelé amerických firem berou čtyřista i pětsetkrát tolik, co jejich průměrný zaměstnanec, v Evropě je to ale „jen“ třeba padesátkrát víc. „To není o svobodném trhu, to je prostě chyba corporate governance (termín označující správu obchodních společností - pozn.red.),“ prohlásil Sachs.

S odkazem na relativní příjmovou rovnost v Česku pak uvedl, že to pro nás může být výhoda v nadcházejícíh proměnách ekonomických systémů na celém světě.